https://sputnik-georgia.ru/20230824/tragediya-v-shovi-spasatelyam-ostalos-nayti-tela-dvukh-pogibshikh-281634132.html

Трагедия в Шови: спасателям осталось найти тела двух погибших

Трагедия в Шови: спасателям осталось найти тела двух погибших

Поисковые работы будут продолжены до тех пор, пока это будет иметь смысл и не закончатся надежды, заявил глава Службы ЧС 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T21:44+0400

2023-08-24T21:44+0400

2023-08-24T21:44+0400

грузия

новости

происшествия

национальное агентство окружающей среды

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинские спасатели 22 день продолжают активные поисковые работы в зоне стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), остается найти тела двух пропавших, заявил начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили журналистам. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия в Шови, уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 31 человека. По его словам, поисковые работы продолжаются в районе Гумати ГЭС. К поисковым работам привлечены спасатели, военные, группы кинологов, тяжелая техника и плавательные средства. Мгебришвили отметил, что поисковые работы будут продолжены до тех пор, пока это будет иметь смысл и не закончатся надежды. Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии >>Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. Во вторник в селе Лагванта состоялись похороны троих погибших в результате стихийного бедствия. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, шови, оползень в шови