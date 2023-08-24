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В Грузии увеличился список лекарств с референтными ценами
В Грузии увеличился список лекарств с референтными ценами
К списку добавились лекарства для лечения гипертензии, аллергии, антибиотики, противовоспалительные и другие средства 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T14:45+0400
2023-08-24T14:45+0400
2023-08-24T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Список лекарств с референтными ценами в Грузии вырос и достиг 2 313 наименований, сообщает Минздрав страны. К препаратам, предназначенным для лечения хронических и онкологических заболеваний, добавились лекарства для лечения гипертензии, аллергии, антибиотики, антитромботические, противовоспалительные, болеутоляющие средства. К списку также добавили лекарства, действующие на желудочно-кишечный тракт. Ознакомиться с медикаментами с референтными ценами можно по следующей ссылке.В Минздраве Грузии пояснили, что данный механизм коснется 7 тысяч препаратов. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам.Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики >>С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей >>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав
В Грузии увеличился список лекарств с референтными ценами
14:45 24.08.2023 (обновлено: 15:18 24.08.2023)
К списку добавились лекарства для лечения гипертензии, аллергии, антибиотики, противовоспалительные и другие средства
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Список лекарств с референтными ценами в Грузии вырос и достиг 2 313 наименований, сообщает Минздрав страны.
К препаратам, предназначенным для лечения хронических и онкологических заболеваний, добавились лекарства для лечения гипертензии, аллергии, антибиотики, антитромботические, противовоспалительные, болеутоляющие средства. К списку также добавили лекарства, действующие на желудочно-кишечный тракт.
Ознакомиться с медикаментами с референтными ценами можно по следующей ссылке
.
В Минздраве Грузии пояснили, что данный механизм коснется 7 тысяч препаратов. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам.
С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется.
Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%.
В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.