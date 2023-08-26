https://sputnik-georgia.ru/20230826/kak-rasporyaditsya-svoimi-pensionnymi-nakopleniyami-v-gruzii--instruktsiya-281680950.html

Как распорядится своими пенсионными накоплениями в Грузии – инструкция

Как распорядится своими пенсионными накоплениями в Грузии – инструкция

До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T10:59+0400

2023-08-26T10:59+0400

2023-08-26T10:59+0400

грузия

новости

общество

дом юстиции

накопительная пенсия

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Для того, чтобы выбрать куда инвестировать свои накопления, жителям Грузии надо обращаться или в Пенсионное агентство, или в Дом юстиции. С 6 августа вступили в силу поправки в закон "О накопительной пенсии" и теперь до 6 сентября участникам системы предстоит выбрать, куда инвестировать свои накопления. Для того, чтобы принять решение о инвестировании своих доходов, у жителей страны есть два способа – сделать это онлайн в своем кабинете на сайте пенсионного агентства, при наличии считывателя удостоверения личности для электронной подписи, либо в Доме юстиции и в пенсионном Агентстве, придя лично. В какие компании инвестируют пенсионные накопления граждан Грузии >>При этом они смогут выбрать портфели с низким, средним и высоким риском, либо смешанный портфель. Основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь, связано с разной доходностью в долгосрочной перспективе. В тоже время, ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом участвующим в пенсионной схеме разрешено раз в год менять инвестиционные категории. До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона человек. Из них выплаты получили около 4,1 тысячи человек – почти 11,7 миллиона лари (4,5 млн долларов). Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,3 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (217,1 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, дом юстиции, накопительная пенсия, пенсионная реформа