https://sputnik-georgia.ru/20230826/skolko-gostinits-v-gruzii---novye-dannye-statistiki-281680611.html

Сколько гостиниц в Грузии – новые данные статистики

Сколько гостиниц в Грузии – новые данные статистики

Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 97,8 тысячи, что на 11,4% больше соответствующего показателя 2021 год 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T09:01+0400

2023-08-26T09:01+0400

2023-08-26T09:31+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Экономических субъектов, занятых в Грузии в сфере гостиничных услуг, в 2022 году функционировало 2,2 тысячи, которые владели 2 213 гостиницами и заведениями гостиничного типа, на 24,6% больше, чем в 2021 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным Службы, как и в 2021 году, в 2022 году 99,3% заведений были в частном владении, а 0,7% принадлежали государству. В прошлом году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 3 195,4 тысячи квадратных метров, что на 20,9% больше, чем в 2021 году. Жилая площадь всех номеров составила 1 489,5 тысячи квадратных метров, что на 12,8% больше показателя предыдущего года. Развитие курорта Абастумани продолжается – гостиницы примут гостей в 2025 году >>Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 97,8 тысячи, что на 11,4% больше соответствующего показателя 2021 года. Общее количество номеров увеличилось на 6,3% и составило 45,8 тысячи. В 2022 году гостиницы в Грузии обслужили 4,9 миллиона гостей, что на 61,9% больше, чем в 2021 году. 60,5% постояльцев были иностранцами, большая часть которых (488,9 тысячи) были гражданами Израиля. Иностранные гости из стран ЕС составили 6,2%, большинство из которых составили граждане Германии (29,4%) и Польши (28%). Владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов в Грузии обяжут установить камеры >>Большинство иностранных гостей, проживающих в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и досуга, были граждане Израиля и РФ (соответственно 18,8% и 14,5%). В прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 23,3 тысячи человек, 56,4% из которых женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, гостиница, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"