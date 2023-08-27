https://sputnik-georgia.ru/20230827/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-novaya-statistika-281704841.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: новая статистика

Ситуация в тюрьмах Грузии: новая статистика

Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T18:05+0400

2023-08-27T18:05+0400

2023-08-27T18:05+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 июля 2023 года, составило 9 627 человек, из которых 337 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны. При этом около 2,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок: из них 55 женщин и 14 несовершеннолетних. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля, заполнены на 82,6%. Из общего числа заключенных только 19,1% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 20 несовершеннолетних и 54 человека старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 июля в Грузии насчитывалось около 1,8 тысячи, то тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 19 несовершеннолетних и 6 человек старше 70 лет. Семейное насилие в Грузии – новая статистика >>>Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 169 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 июля 2023 года в тюрьмах Грузии находились 729 граждан из 52 иностранных государств, что составляет 7,6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 69 гражданок других стран. Четверть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней с начала 2023 года скончалось пятеро заключенных. Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 14 человек >>>Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, другого – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек и одного – инфаркт мозга на фоне цереброваскулярного заболевания. Условные заключенныеПомимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 23,7 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 98 несовершеннолетних. Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные >>>При этом на условном сроке находятся 390 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Из них 32 женщины и трое несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, преступность в грузии, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат"