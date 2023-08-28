https://sputnik-georgia.ru/20230828/maydan-vtoroy-front-i-drugie-sekrety-kelli-degnan--281725516.html

Майдан, второй фронт и другие секреты Келли Дегнан

Майдан, второй фронт и другие секреты Келли Дегнан

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ проанализировал дипломатическую деятельность Дегнан, которая оставляет пост посла США в Грузии 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T12:02+0400

2023-08-28T12:02+0400

2023-08-28T12:02+0400

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Посол США хотела остаться несколько раз просила Вашингтон продлить ей срок, чтобы устроить в Грузии Майдан и открыть Второй фронт.Куклы Саакашвили, то есть радикальная оппозиция в Грузии, всю неделю с радостью судачат: "Путин убил Пригожина!" Но власть "Грузинской мечты" боится, что ее в очередной раз объявят агентом Кремля, и не отвечает – мол, лучше расскажите, как ваш Миша убил Жвания! А еще потому, что дело о гибели премьер-министра Грузии официально не раскрыто уже 18 лет, хотя это Секрет Полишинеля, то есть секрет, о котором всем все известно. В 2012 году, выбирая "Грузинскую мечту", грузинский избиратель тщетно надеялся на раскрытие так называемых резонансных преступлений – на эти дела наложило табу американское посольство.Изворотливые спикеры "Грузинской мечты" боятся спросить: если уж Путин такой мстительный, тогда почему он не убил Саакашвили? Гибель Саакашвили – Верховного Главнокомандующего во время военных действий 2008 года – помогла бы Грузии и Украине остаться суверенными, территориально целостными государствами и была бы воспринята во всем мире как должное. А в Грузии – встречена с большой радостью, потому что смерь Саакашвили – это лучшая компенсация за тысячи невинно убитых и подвергшихся пыткам по его приказу грузин и не грузин.Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США>>Адекватный, а не деградированный грузин, у которого амбиции и алчность блокировали разум, сегодня должен думать не о внутренних эксцессах огромной Империи, которые всегда были и будут, а о недавних словах Медведева о Грузии и о резко отрицательной на эти слова реакции в Абхазии, которая в вопросе возможного присоединения к РФ демонстративно дистанцировалась от "Южной Осетии". А ещё адекватные граждане Грузии очень хотели бы узнать от "Грузинской мечты", почему посол США проработала в Грузии почти год сверх срока и даже сегодня, когда со всеми попрощалась по два раза, никак не уедет – проворный дух Келли Дегнан то учения НАТО в Грузии открывает, то проводит брифинги и критикует власть "Грузинской мечты". Хотя это тоже Секрет Полишинеля, ведь в своем интервью "Радио Свобода"* Келли Дегнан не скрывает, что США не оставят Грузию в покое, пока окончательно не превратят в колонию покорных дебилов.Единственной задачей, поставленной перед Дегнан 4 года назад, во время ее назначения в Грузию, была интеграция Грузии в Ассоциированное трио "Украина-Молдова-Грузия", но "морячка" с поставленной задачей не справилась – Грузия воевать с Россией отказалась, и трио развалилось. Взбешенная непокорностью "кавказских аборигенов, на которых Америка за 30 лет потратила 5 млрд долларов" ($166 666 666,666 млн в год), Дегнан несколько раз просила Вашингтон продлить ей срок, обещая исправить провал. Она вновь и вновь финансировала радикальную оппозицию и бросала её в бой – устраивала ее руками различные провокации с целью "революционной" смены власти (3-дневный погром с "коктейлями Молотова" у Парламента против Законопроекта о регистрации иностранных агентов – один из последних). Если бы хоть одна из попыток "Майдана" в Тбилиси удалась, к власти пришло бы коалиционное правительство во главе с гражданином Украины Саакашвили, а на следующий день Грузия открыла бы "Второй фронт" против России.Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата>>Теперь дело Дегнан продолжит новый посол – Данниган, чтобы успеть к президентским выборам в США 5 ноября 2024 года. Это будут 60-ые выборы, на которых будет избран 47-й президент США, и сейчас делают всё, чтобы это опять был коррумпированный дед с деменцией, но зато – русофоб. А теперь внимание: США, которые объявили России сотни санкций и заставили присоединиться к ним Европу, которые практические воюют с Россией руками украинцев во главе блока НАТО, вот эти самые США в первом полугодии текущего 2023 года купили у России 416 тонн обогащенного урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и максимальный объем с 2005 года! Какую опасность может представлять ядерная супердержава, закупившая столько урана и руководимая президентом-роботом, то и дело дающим сбой?! А в это время США запретили Грузии перепродавать россиянам поддержанные автомобили, и тысячи грузин остались без средств к существованию, в долгах по банковским кредитам, под которые заложили свои квартиры… Так в Грузии уничтожили один из самых прибыльных и доступных гражданам бизнес – лучший на постсоветском пространстве авторынок в городе Рустави, куда приезжали покупать автомобили с России и Казахстана, Армении, Азербайджана и многих других стран, даже с Прибалтики. Первым ударом по грузинскому авторынку было введение драконовских акцизов на растаможку бывшим премьер-министром Грузии – вредителем Квирикашвили. Но вместо того, чтобы срочно отменить акцизы Квирикашвили, руководители всех ветвей власти "Грузинской мечты" поздравили несуществующее государство Украину с Днем несуществующей независимости и пожелали укрепления несуществующего суверенитета и несуществующей территориальной целостности, чем очень удивили грузинский народ, который, в отличие от власть имущих, так легко плевки в лицо со стороны киевского режима не простит!Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Боюсь, что вышеперечисленные Секреты Полишинеля таки заставят грузин "надеть шинели" – идти воевать против русских, после чего миссия посла США будет сочтена выполненной. Если же "Грузинской мечте" США дадут протянуть еще год, то все равно не признают легитимность парламентских выборов 2024 года (пройдут за месяц до президентских в США, в начале октября) – признают результаты электронного подсчёта голосов сфальсифицированными, о чем заранее открыто предупредила Дегнан. Проигравшая выборы оппозиция – куклы Саакашвили – на деньги американского посольства выведут на массовые протесты избирателей, у которых "украли голоса", что подтвердят международные наблюдатели, а новый посол Данниган запишет себе "очки". Хотя активность на выборах будет низкой, парламентские выборы в Грузии в будущем году пройдут по полностью новой, пропорциональной системе с проходным барьером для партий в 5%, и для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Это очень не нравится гражданам, у которых "аллергия" на любые партии и партийные списки, которые составляются по блату. Избиратель, особенно в регионах, привык голосовать за конкретную личность – мажоритария, который последующие 4 года будет лоббировать их интересы в Парламенте.Также для грузинского избирателя неприемлемо, что в 2024 году вслед за парламентскими пройдут президентские выборы. Граждане Грузии ненавидят действующего президента – салонную Саломе, которую они, налогоплательщики, попусту содержат во дворце подобно старой французской куртизанке, из-за неё возненавидели и сам бесполезный институт президента. Это будут 9-ые президентские выборы после объявления независимости Грузии в 1991 году, на которых президент избирается на 6-летний срок. Президентом Грузии может быть избран гражданин Грузии с 40 лет, проживший в Грузии минимум 15 лет – требование "проживания в стране в течение последних трех лет до выборов" отменено. Но на этот раз президента будут избирать не избиратели прямым голосованием, а 300 членов "Коллегии выборщиков", состоящей наполовину из новоизбранных депутатов парламента и столько же – из делегатов регионов. Вопрос: чем, если не суть мажоритариями, являются эти 150 членов "Коллегии выборщиков"?Ответа от "Грузинской мечты" ждать не стоит – власть кроит и шьет Конституцию в надежде получить в декабре для Грузии статус кандидата в члены ЕС, который ляжет на шею грузинскому народу тяжким бременем обязательств без прав.*СМИ — иноагент в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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аналитика, грузия, политика, сша, украина, вашингтон, келли дегнан, арно хидирбегишвили, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины