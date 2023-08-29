https://sputnik-georgia.ru/20230829/gibel-voennosluzhaschego-v-shovi--minzdrav-gruzii-sdelal-zayavlenie-281773790.html

Гибель военнослужащего в Шови – Минздрав Грузии сделал заявление

Гибель военнослужащего в Шови – Минздрав Грузии сделал заявление

В зоне стихии в постоянном режиме дежурит четыре бригады службы скорой помощи из Они и Амбролаури 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T19:01+0400

2023-08-29T19:01+0400

2023-08-29T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Минздрав Грузии опроверг информацию о том, что военнослужащий, скончавшийся в Шови (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), предположительно, от сердечного приступа, умер из-за несвоевременного медицинского вмешательства. Старший инструктор Национальной гвардии Сил обороны Темур Харчилава 1973 года рождения погиб во время выполнения спасательных работ на горном курорте Грузии, в Шови, где произошло стихийное бедствие. В ведомстве пояснили, что бригада скорой помощи приехала на место происшествия через десять минут, однако военнослужащий был уже мертв. В Минздраве пояснили, что в зоне стихии в разных местах в постоянном режиме дежурит четыре бригады службы скорой помощи из Они и Амбролаури. Также мобилизованы два реанимобиля. Ведомство выражает соболезнования в связи с кончиной военнослужащего. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. По последним данным, удалось идентифицировать 29 из 31 погибшего. Спасатели ищут еще двух человек, по имеющейся информации, это малолетние дети. Военнослужащий погиб, работая в зоне стихийного бедствия в горах Грузии >>К поисковым работам в зоне стихийного бедствия привлечены спасатели, военные, группы кинологов, тяжелая техника и плавательные средства. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – хронология трагедии в деталях>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, министерство здравоохранения грузии, министерство обороны грузии, шови, оползень в шови