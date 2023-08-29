https://sputnik-georgia.ru/20230829/kamnepad-u-monastyrya-shiomgvime--gubernator-regiona-o-situatsii-na-meste-281771581.html
Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте
Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте
На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T17:21+0400
2023-08-29T17:21+0400
2023-08-29T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по расчистке территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада завершились, заявил губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе. Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. По его словам, какой-либо опасности нет. На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы. Также, как сообщил губернатор региона, конкретные рекомендации будут предоставлены в письменном виде специалистами-геологами, после того как они подготовят заключение. Примерный срок – два дня. Кроме того, Нозадзе сообщил, что обрушение определенной части скалы допустимо теоретически, но специалисты не давали таких указаний, чтобы было ожидание этого. Лучше воздержаться – губернатор Мцхета-Мтианети о посещении монастыря Шиомгвиме >>"В случае если отпадет небольшая масса, придется провести очистительные работы заново. Это не так, чтобы чему-то создавало угрозу", – отметил он. По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты). Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна. Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов >>>Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. Геологи продолжают исследовательские работы, заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. Тогда же станет известно, ждать ли повторения камнепада, и можно будет оценить его опасность. Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни >>>Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, национальное агентство окружающей среды, мцхета-мтианети, мцхета, оползень
грузия, новости, туризм, национальное агентство окружающей среды, мцхета-мтианети, мцхета, оползень
Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте
17:21 29.08.2023 (обновлено: 17:22 29.08.2023)
На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по расчистке территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада завершились, заявил губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.
Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен.
"Первичные рекомендации были даны геологами. К этому времени работы уже завершены, техника завершила работу. Сошедшая масса обломков склона вывезена", – сказал Нозадзе.
По его словам, какой-либо опасности нет. На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы.
Также, как сообщил губернатор региона, конкретные рекомендации будут предоставлены в письменном виде специалистами-геологами, после того как они подготовят заключение. Примерный срок – два дня.
Кроме того, Нозадзе сообщил, что обрушение определенной части скалы допустимо теоретически, но специалисты не давали таких указаний, чтобы было ожидание этого.
"В случае если отпадет небольшая масса, придется провести очистительные работы заново. Это не так, чтобы чему-то создавало угрозу", – отметил он.
По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты).
Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна.
Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен.
Геологи продолжают исследовательские работы, заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. Тогда же станет известно, ждать ли повторения камнепада, и можно будет оценить его опасность.
Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию.
Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).
Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии.
Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.