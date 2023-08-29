https://sputnik-georgia.ru/20230829/kamnepad-u-monastyrya-shiomgvime--gubernator-regiona-o-situatsii-na-meste-281771581.html

Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте

Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте

На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T17:21+0400

2023-08-29T17:21+0400

2023-08-29T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по расчистке территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада завершились, заявил губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе. Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. По его словам, какой-либо опасности нет. На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы. Также, как сообщил губернатор региона, конкретные рекомендации будут предоставлены в письменном виде специалистами-геологами, после того как они подготовят заключение. Примерный срок – два дня. Кроме того, Нозадзе сообщил, что обрушение определенной части скалы допустимо теоретически, но специалисты не давали таких указаний, чтобы было ожидание этого. Лучше воздержаться – губернатор Мцхета-Мтианети о посещении монастыря Шиомгвиме >>"В случае если отпадет небольшая масса, придется провести очистительные работы заново. Это не так, чтобы чему-то создавало угрозу", – отметил он. По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты). Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна. Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов >>>Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. Геологи продолжают исследовательские работы, заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. Тогда же станет известно, ждать ли повторения камнепада, и можно будет оценить его опасность. Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни >>>Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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