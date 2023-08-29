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https://sputnik-georgia.ru/20230829/kamnepad-u-monastyrya-shiomgvime--gubernator-regiona-o-situatsii-na-meste-281771581.html
Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте
Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте
На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T17:21+0400
2023-08-29T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по расчистке территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада завершились, заявил губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе. Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. По его словам, какой-либо опасности нет. На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы. Также, как сообщил губернатор региона, конкретные рекомендации будут предоставлены в письменном виде специалистами-геологами, после того как они подготовят заключение. Примерный срок – два дня. Кроме того, Нозадзе сообщил, что обрушение определенной части скалы допустимо теоретически, но специалисты не давали таких указаний, чтобы было ожидание этого. Лучше воздержаться – губернатор Мцхета-Мтианети о посещении монастыря Шиомгвиме &gt;&gt;"В случае если отпадет небольшая масса, придется провести очистительные работы заново. Это не так, чтобы чему-то создавало угрозу", – отметил он. По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты). Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна. Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов &gt;&gt;&gt;Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. Геологи продолжают исследовательские работы, заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. Тогда же станет известно, ждать ли повторения камнепада, и можно будет оценить его опасность. Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни &gt;&gt;&gt;Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, национальное агентство окружающей среды, мцхета-мтианети, мцхета, оползень
грузия, новости, туризм, национальное агентство окружающей среды, мцхета-мтианети, мцхета, оползень

Камнепад у монастыря Шиомгвиме – губернатор региона о ситуации на месте

17:21 29.08.2023 (обновлено: 17:22 29.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerШио-Мгвимский монастырь - православный крест на горе
Шио-Мгвимский монастырь - православный крест на горе - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по расчистке территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада завершились, заявил губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.
Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен.

"Первичные рекомендации были даны геологами. К этому времени работы уже завершены, техника завершила работу. Сошедшая масса обломков склона вывезена", – сказал Нозадзе.

По его словам, какой-либо опасности нет. На данный момент закрыта лишь та часть территории монастыря, где проводились очистительные работы.
Также, как сообщил губернатор региона, конкретные рекомендации будут предоставлены в письменном виде специалистами-геологами, после того как они подготовят заключение. Примерный срок – два дня.
Кроме того, Нозадзе сообщил, что обрушение определенной части скалы допустимо теоретически, но специалисты не давали таких указаний, чтобы было ожидание этого.
Лучше воздержаться – губернатор Мцхета-Мтианети о посещении монастыря Шиомгвиме >>
"В случае если отпадет небольшая масса, придется провести очистительные работы заново. Это не так, чтобы чему-то создавало угрозу", – отметил он.
По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты).
Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна.
Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов >>>
Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен.
Геологи продолжают исследовательские работы, заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. Тогда же станет известно, ждать ли повторения камнепада, и можно будет оценить его опасность.
Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию.
Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).
Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни >>>
Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии.
Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.
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