https://sputnik-georgia.ru/20230902/skandal-s-prezidentom-gruzii-glava-evrosoveta-podderzhal-zurabishvili-281886755.html

Скандал с президентом Грузии: глава Евросовета поддержал Зурабишвили

Скандал с президентом Грузии: глава Евросовета поддержал Зурабишвили

Глава Евросовета подчеркнул решение предоставить Грузии европейскую перспективу 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T18:22+0400

2023-09-02T18:22+0400

2023-09-02T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Президент Евросовета Шарль Мишель высоко оценил усилия президента Грузии Саломе Зурабишвили по продвижению европейской перспективы страны, говорится в сообщении на сайте Евросовета. Несмотря на запрет правительства, президент Грузии поехала в Брюссель, где неофициально встретилась с Шарлем Мишелем. Это стало причиной политического скандала в стране.Кроме того, президент Евросовета подчеркнул решение предоставить Грузии европейскую перспективу как историческую возможность, которую нельзя упустить. Он подтвердил приверженность ЕС поддержке Грузии в продвижении по европейскому пути и подчеркнул необходимость дальнейшего углубления необходимых реформ в стране, особенно в сферах правосудия, деолигархизации, борьбы с коррупцией и плюрализма СМИ.По его мнению, деполяризация и построение инклюзивной политической культуры также имеют приоритетное значение. Импичмент президенту Грузии: "Мечта" не ведет консультаций с другими партиями>>Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала сбор подписей среди депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, которая вопреки отказу правительства в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата отправилась в зарубежное турне. Причина и процедуры импичментаВ "Грузинской мечте" заявили, что президент Грузии нарушила Конституцию, проигнорировав отказ правительства в осуществлении зарубежных визитов. Причиной отказа власти назвали то, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. В администрации президента заявили, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии, в отличие от правительства, действует против интересов государства, соответственно, отказ ей в осуществлении зарубежных визитов логичен.Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства.Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, европа, тбилиси, брюссель, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия