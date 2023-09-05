https://sputnik-georgia.ru/20230905/pomilovanie-saakashvili-budet-politicheskoy-samolikvidatsiey-prezidenta-gruzii--mdinaradze-281962406.html

Помилование Саакашвили будет политической самоликвидацией президента Грузии – Мдинарадзе

Помилование Саакашвили будет политической самоликвидацией президента Грузии – Мдинарадзе

В правящей партии не исключают, что оппозиция торгуется с президентом Грузии насчет помилования Михаила Саакашвили 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T16:53+0400

2023-09-05T16:53+0400

2023-09-05T16:59+0400

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михаил саакашвили

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддастся шантажу оппозиции в вопросе помилования экс-президента Михаила Саакашвили, так как это будет ее политической самоликвидацией, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В связи с предстоящей процедурой импичмента президента Грузии немецкие СМИ опубликовали статью с утверждением, что грузинская оппозиция требует от президента помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в обмен на отказ от поддержки импичмента.По словам Мдинарадзе, невозможно поверить в то, что Зурабишвили способна пойти на этот шаг. При этом Мдинарадзе не исключил, что крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" торгуется с президентом по вопросу помилования Саакашвили. Когда будет запущена процедура импичмента президента Грузии?>>Между тем в "Нацдвижении" уже опровергли переговоры с президентом, однако при этом партия не собирается поддерживать импичмент. Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией". Причина и процедуры импичмента В "Грузинской мечте" заявили, что президент Грузии нарушила Конституцию, проигнорировав отказ правительства в осуществлении зарубежных визитов. Причиной отказа власти назвали то, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. В администрации президента заявили, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии, в отличие от правительства, действует против интересов государства, соответственно, отказ ей в осуществлении зарубежных визитов логичен. Зурабишвили выполняет свои предвыборные обещания – парламентский секретарь президента>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение