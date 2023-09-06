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Власти и общество Грузии объединены вокруг европейского будущего страны – вице-спикер
Власти и общество Грузии объединены вокруг европейского будущего страны – вице-спикер
Радикальная оппозиция остается вне этого процесса, убежден политик 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T20:33+0400
2023-09-06T20:33+0400
2023-09-06T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии и грузинское общество объединились вокруг европейского будущего страны и получения статуса страны-кандидата в ЕС в отличие от радикальной оппозиции, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в ответ на заявление представителя Госдепа США. Cогласно заявлениям представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, отчетливо видно, что грузинский народ видит себя вместе с Европой. Представитель Госдепартамента призывает правительство и все стороны работать над реализацией необходимых реформ для достижения статуса кандидата в ЕС. Потребность в единой Грузии никогда не была такой острой, подчеркнул Патель. По его словам, благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США выяснилось, что радикальная оппозиция тратит миллионы долларов, чтобы убедить Запад, что Грузия сошла с европейской орбиты. "Потрачены миллионы долларов на то, чтобы навредить имиджу Грузии, заставить Запад думать, что Грузия сошла с европейской орбиты и больше не согласна с европейским душевным стремлением", – сказал Талаквадзе. Революционные планы на Грузию: как американцы в Тбилиси путинизм "побеждали">>Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. По данным департамента юстиции США, Саакашвили и его мать Гиули Аласания наняли две компании – Akerman и GP International. Отчет касается их деятельности за полгода. Кроме того накануне, департамент юстиции США обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основатель которой – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует "Нацдвижение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов. Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям. Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, европа, арчил талаквадзе, михаил саакашвили, давид кезерашвили, госдепартамент сша, европарламент
Власти и общество Грузии объединены вокруг европейского будущего страны – вице-спикер
20:33 06.09.2023 (обновлено: 21:13 06.09.2023)
Радикальная оппозиция остается вне этого процесса, убежден политик
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии и грузинское общество объединились вокруг европейского будущего страны и получения статуса страны-кандидата в ЕС в отличие от радикальной оппозиции, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в ответ на заявление представителя Госдепа США.
Cогласно заявлениям представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, отчетливо видно, что грузинский народ видит себя вместе с Европой. Представитель Госдепартамента призывает правительство и все стороны работать над реализацией необходимых реформ для достижения статуса кандидата в ЕС. Потребность в единой Грузии никогда не была такой острой, подчеркнул Патель.
"На самом деле мы и наше общество объединены вокруг европейского будущего Грузии. Те, кто остается против всего этого, – это радикальная оппозиция, которая не подключилась к рабочему процессу, ездит в Европу и лоббирует, чтобы страна не получила статус (кандидата в ЕС – ред)", – заявил Талаквадзе.
По его словам, благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США выяснилось, что радикальная оппозиция тратит миллионы долларов, чтобы убедить Запад, что Грузия сошла с европейской орбиты.
"Потрачены миллионы долларов на то, чтобы навредить имиджу Грузии, заставить Запад думать, что Грузия сошла с европейской орбиты и больше не согласна с европейским душевным стремлением", – сказал Талаквадзе.
Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. По данным департамента юстиции США, Саакашвили и его мать Гиули Аласания наняли две компании – Akerman и GP International. Отчет касается их деятельности за полгода.
Кроме того накануне, департамент юстиции США обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основатель которой – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует "Нацдвижение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.
Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов.
Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям.
В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.