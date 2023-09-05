https://sputnik-georgia.ru/20230905/razoblachenie-prestupnogo-klana-v-gruzii--reaktsiya-o-dokumentakh-iz-ssha-po-tv-formula-281959234.html

Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула"

Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула"

Департамент юстиции США обнародовал данные, согласно которым оппозиционный телеканал "Формула" нанял американскую лоббистскую компанию 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T15:26+0400

2023-09-05T15:26+0400

2023-09-05T16:43+0400

грузия

новости

политика

давид кезерашвили

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bbc

единое национальное движение

михаил саакашвили

сша

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Формула" стал похож на крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", которая платит деньги лоббистам, чтобы навредить имиджу Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Департамент юстиции США обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основатель которой – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует "Нацдвижение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. По словам Талаквадзе, СМИ им нужно лишь для того, чтобы использовать в политических интересах. Это не первый случай, когда Департамент юстиции США публикует данные о деятельности лоббистских компаний. Ранее была обнародована информация о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.Детали контракта Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов. Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям. Очередной пример предательства – Кобахидзе о данных из США по Саакашвили>>В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США. Также раскрываются связи лоббистской компании с представителями правительства и Конгресса США, такими как Майкл Хикари Чечире – старшим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия). Он не раз делал критические заявления в адрес действующих властей Грузии. Люстрация агентов Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. После обнародования очередных документов в правящей партии вновь отметили важность существования в стране закона об иноагентах. По словам депутата от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили, иностранные акторы заинтересованы лишь в деньгах, и их не интересует судьба Грузии.По его словам, в этом процессе основные посылы заключаются в том, что Грузия не заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз."Я думаю, они увеличат финансирование своей агентуры, но тем самым нанесут ущерб своей репутации и ничем не смогут навредить нашей стране", – отметил Ионатамишвили. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признала, что не смогла убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российскому закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Что происходит в "Формуле" Согласно данным Публичного реестра Грузии, Кезерашвили передал 25% доли в оппозиционном телеканале "Формула" неправительственной организации, созданной сотрудниками телекомпании. Таким образом, у Кезерашвили осталось 26% доли, а 25% принадлежит НПО "Формула свободы". По 12,25% долей телекомпании принадлежит Михаилу Мшвилдадзе, Ираклию Сагинадзе, Зурабу Гумбаридзе и Георгию Липонава. Экс-министр обороны Грузии передал долю в оппозиционном телеканале журналистам>>НПО "Формула свободы" было создано 25 мая 2023 года, в управляющий орган НПО вошли известные журналисты телеканала – Нино Жижилашвили, Леван Ломинадзе, Ираклий Кикнавелидзе, Рати Муджири и Нана Инцкирвели. Жижилашвили входит также в управляющий совет телекомпании. Кезерашвили принял решение передать половину своей доли в оппозиционном телеканале "Формула" коллективу на фоне скандала, который разразился после обнародования результатов журналистского расследования британской вещательной компании ВВС. Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Преступный колл-центр накрыли в Тбилиси>> Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, арчил талаквадзе, bbc, единое национальное движение, михаил саакашвили, сша