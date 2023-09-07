https://sputnik-georgia.ru/20230907/281998583.html

Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию

Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию

По прогнозам МВФ, в этом году Германия станет единственной страной G7, экономика которой не вырастет, а сократится 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T09:42+0400

2023-09-07T09:42+0400

2023-09-07T09:42+0400

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Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной цены для Европы практически прямого участия в конфликте на Украине и санкций против России, но рано или поздно факты находят дорогу в свет. Забавно, что о серьезнейших проблемах Европы вообще и Германии в частности сообщил именно американский телеканал CNBC: это напоминает похвальбу наперсточника, который ловко развел богатого зеваку. С трудом скрывая злорадство, телеканал заявил, что экономика Германии "идет на дно", поскольку немецкие компании вынуждены переводить производство в страны с более дешевым газом и электроэнергией. Помнится, в марте 2022 года раздувшийся от гордости министр экономики Германии Роберт Хабек отчитался перед США, что Германия ускоренными темпами обрывает связи с Россией в области энергетики, и торжественно пообещал полностью отказаться от российского газа к 2024 году. Но прошло полтора года, и вкус безуглеродного баварского пива изменился до неузнаваемости. Русофобия и неонацизм стали нормой в Прибалтике и на Украине, заявил Путин>>По прогнозам МВФ, в этом году Германия станет единственной страной G7, экономика которой не вырастет, а сократится. Потребительские цены бьют рекорды (только за август плюс 6,2 процента), объем промышленного производства стремительно снижается, инфляция и госдолг растут, бизнес-активность — самая низкая за последние три года. Демократический сжиженный газ из США на поверку оказался существенно дороже российского. Взлет цен на топливо привел к резкому росту цен на электроэнергию, а ветряки и прочие солнечные панели стыдливо отошли покурить, чтобы не позориться. Все больше немецких компаний перемещается в США, а другие закрываются от непомерных цен на электроэнергию: энергоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, керамики и стекла, дышат на ладан и вообще могут исчезнуть в Германии как класс. Еще до СВО Германия теряла от антироссийских санкций порядка 5,5 миллиарда евро в год, а сейчас эту сумму можно смело умножать на десять. Но гордые немцы могут сказать: да, мы платим цену за победу над агрессивной Россией и всяческие евроценности — но от зависимости избавились же! Однако газовая зрада подкралась незаметно: покончив с жуткой топливной зависимостью от России, Германия тут же плотно попала в зависимость от российских удобрений. Революционные планы на Грузию: как американцы в Тбилиси путинизм "побеждали">>Если раньше Германия импортировала из России порядка пяти процентов требуемых удобрений, то теперь — почти 20, потому что самим их производить стало чрезвычайно дорого. Отказавшись от российского газа, Германия в итоге увеличила закупку удобрений в России на 334 процента. В свете того, что 80-90 процентов затрат производства удобрений приходится на газ и энергию, получаемую опять же из газа, немцы, по сути, поменяли шило на мыло, но на еще худших условиях. Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер недавно заявил, что политизированное и недальновидное решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности, из-за чего Германия скатывается в деиндустриализацию и стремительно теряет позиции на мировой арене. Можно по-разному относиться к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, но она в свое время четко предупреждала: "экономическая кооперация с Россией необходима", а "санкции против России повредят больше самой Германии, чем России". Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Ей вторят другие немецкие политики. Член бундестага от Левой партии Севим Гагделен заявил в интервью Berliner Zeitung, что "было мнение, что наказание России будет иметь продолжительный эффект, но реальность оказалась другой: российская экономика восстанавливается, а западные санкции бьют по тем, кто их вводил". Крупный и средний немецкий бизнес, обложенный со всех сторон политическими рестрикциями, еще осторожно надеется, что все вернется на круги своя. В недавнем интервью исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс вспоминал, мечтательно закатывая глаза, что "это было прекрасное время. У нас с Россией были прекрасные отношения, мы очень выигрывали от этого, мы не только получали хорошие ресурсы, но и много инвестировали". Он посетовал, что "уход с российского рынка для германских компаний стал большой проблемой, но они могут вернуться при решении политических разногласий между странами и отмене санкций". Ну что тут сказать гражданину Хармсу. Летайте самолетами "Аэрофлота", потому что ваш поезд, похоже, уже ушел.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, аналитика, новости, германия, сша, европа, ангела меркель, мвф, g7, аэрофлот, обострение ситуации вокруг украины, украина