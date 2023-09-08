https://sputnik-georgia.ru/20230908/282032405.html

Над будущим России нависла серьезная угроза

Над будущим России нависла серьезная угроза

Государство российское вновь упирается в давнюю и никак не решаемую проблему нехватки рабочих рук, которая не восполняется примитивным завозом трудовых... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T09:42+0400

2023-09-08T09:42+0400

2023-09-08T09:42+0400

россия

аналитика

колумнисты

арктика

китай

сша

обострение ситуации вокруг украины

украина

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Наша страна в своем историческом марафоне подошла к отметке, когда нужно принимать принципиальное решение, от которого будет зависеть, насколько успешным окажется цивилизационный бег государства под названием Россия, пишет колумнист Сергей Савчук на сайте РИА Новости. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики озвучил довольно неприятный факт, впрочем, он прослеживался уже достаточно давно. Из слов Алексея Чекункова следует, что в настоящий момент новейшая и критически важная транспортная артерия нашей страны, а именно Северный морской путь, стремительно набирающий важность в рамках геополитического противостояния, работает в условиях нехватки ледоколов. Проблема, с одной стороны, довольно внезапная для широкого обывателя, знающего, что Россия — страна с единственным ледокольным флотом в мире, с другой, давно прогнозируемая, и вот почему. Важность полярной транспортной артерии весь мир осознал в суровые годы Второй мировой войны, однако и после ее окончания про морскую магистраль не забыли. Еще в те времена, когда по СМП в период навигации пробивались считанные суда, мировые биржи по интенсивности этого движения проводили анализ состояния советской экономики стран ближнего к нам Заполярья и на этом основании делали торговые и экономические прогнозы. Весьма точные, надо сказать. Страна Советов, хотя и не была обложена таким количеством санкций и рестрикций, как ее правопреемница, понимала всю важность и Арктики, и морского пути через шесть студеных морей — Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово. Революционные планы на Грузию: как американцы в Тбилиси путинизм "побеждали">>Несмотря на то что суда ледокольного класса строились давно, отправной точкой стал 1959 год, когда был официально принят в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин". За следующие 20 лет СССР создал целый флот, а в 1975-м атомный ледокол "Арктика" окончательно замкнул трассу СМП от пролива Карские Ворота до бухты Провидения, доказав возможность круглогодичной навигации в западной части маршрута. После крушения Советского Союза российское Заполярье погрузилось во тьму разрухи, которая тянулась без малого 20 лет. Закрывались шахты и аэродромы, вымирали городки и ветшали без заботы причальные стенки портов. Необходимость возрождения и, что главное, резкого расширения возможностей СПМ со всей ясностью засияла после 2014-го и первой попытки коллективного Запада отрезать нас от мировых рынков, погрузить в принудительную бедность и изоляцию. Были приняты государственные программы развития — на Север на волне обильных бюджетных вливаний возрождать и отстраивать поехали первые партии строителей, энергетиков и военных. Чтобы понять объем проведенных работ, напомним, что в 1998 году по СМП прошли смехотворные 1,4 миллиона тонн грузов, а к 2018-му этот показатель вырос до 19,6 миллиона тонн. На этом временном отрезке однозначную выгоду полярного маршрута осознал Китай, сцепившийся в торговой войне с США, тем более что в 2022 году правительство одобрило законопроект, запрещающий заход в северные территориальные воды любых иностранных военных кораблей. Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Фактически полярная трасса стала сугубо российской и полностью защищенной от всех любителей санкций и провокаций. Немудрено, что в 2022-м товарооборот вдоль берегов нашего Заполярья достиг 34 миллионов тонн. Но этого мало, очень мало. Мы заметно отстаем от своих собственных графиков, по которым в 2024 году по СМП должно транспортироваться не меньше 80 миллионов, а к не такому уж далекому 2030-му фантастические 200 миллионов тонн грузов. Причина озвучена главой Минвостокразвития: стране не хватает ледоколов даже при условии, что в строю стоят сверхмощные и ультрасовременные "Арктика" и "Сибирь", их коллеги постарше "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр", "Вайгач" и более 30 судов, включая дизельные и портовые ледоколы, буксиры и ледовые контейнеровозы. Государство не жалело ни усилий, ни денег, утопив рычаг хода в положение "полный вперед". Средний срок строительства ледокола проекта 22220 ("Арктика" стоимостью около 60 миллиардов рублей) сократился с семи до четырех с половиной лет, при этом локализация уверенно перевалила 90 процентов. Строятся дизель-электрические ледоколы проекта 22600 ("Виктор Черномырдин", цена — 12 миллиардов рублей), гудят газовые горелки в доках сборки гигантов проекта 10510 ("Лидер", стоимость — 120 миллиардов). И все равно мало, не хватает, не успеваем. Происходит это потому, что строительство покорителей свинцовых вод и торосов ведется всего на нескольких заводах, пересчитать которые можно по пальцам одной руки. При этом завод — это не явление в вакууме: любое крупное предприятие — это люди, рабочие во всем спектре прикладных специальностей. Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию>>Государство российское вновь упирается в давнюю и никак не решаемую проблему нехватки рабочих рук, которая не восполняется примитивным завозом трудовых мигрантов из бывших союзных республик. Хотя бы потому, что проектирование, строительство, ходовые испытания, доводка электроники и эксплуатация судовых энергетических установок кратно сложнее, чем кладка кирпича и асфальта. Да и допуск секретности никто не отменял. То есть нужны свои собственные рабочие, строители, моряки. Молодые, грамотные, мотивированные и готовые жить в районе южного берега моря Лаптевых. Именно этот вопрос на сегодняшний день является той пробкой, что тормозит и динамику государственного прогресса, и плотность движения судов по СМП. Проблематика дефицита квалифицированных рабочих рук переросла пределы отдельных заводов, комбинатов и вышла на уровень государства. И решать ее предстоит именно государству с привлечением всех доступных сил и средств. Возрождая кинематограф, который будет снимать не сериалы про бесконечных мажоров, а фильмы вроде "Высоты" и "Весны на Заречной улице". Рассказывая в газетах и по радио не про очередного сбежавшего испуганного патриота, а про ударную бригаду сварщиков, которым за успехи в работе вручили увесистые премии или хорошие автомобили. Люди, которые определяют вектор дальнейшего развития нашего государства, должны осознать наконец, что корабли, самолеты и мосты через Енисей строит не офисный планктон, а работяги. Их нужно любить, про них нужно писать книги и им нужно достойно платить. Или отказаться от своих планов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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россия, аналитика, колумнисты, арктика, китай, сша, обострение ситуации вокруг украины, украина