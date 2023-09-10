https://sputnik-georgia.ru/20230910/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-poslednie-dannye-282110238.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные

Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные

Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 августа 2023 года, составило 9 738 человек, из которых 336 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны. При этом около 2,7 тысячи заключенных имеют второй и более срок: из них 55 – женщины, 15 – несовершеннолетние. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля, заполнены на 83,5%. Из общего числа заключенных только 18,4% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 19 несовершеннолетних и 54 человека старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Семейное насилие в Грузии – новая статистика >>>Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 августа в Грузии насчитывалось около 1,8 тысячи, то тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 23 несовершеннолетних и 5 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 180 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 августа 2023 года в тюрьмах Грузии находились 746 граждан из 51 иностранного государства, что составляет 7,7% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 72 гражданки других стран. Более четверти всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней с начала 2023 года скончалось семеро заключенных. Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные >>>Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, другого – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек, одного – инфаркт мозга на фоне цереброваскулярного заболевания, одного – суицид, одного – неустановленная причина смерти. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 23,8 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает более 1,2 тысячи женщин и 110 несовершеннолетних. Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 14 человек >>>При этом на условном сроке находятся 388 иностранцев из 28 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Среди них 31 – женщины и четверо несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, турция, азербайджан, армения, специальная пенитенциарная служба, тюрьма