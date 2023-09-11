https://sputnik-georgia.ru/20230911/investory-iz-kakikh-stran-zainteresovany-v-stroitelstve-glubokovodnogo-porta-v-gruzii-282173671.html

Инвесторы из каких стран заинтересованы в строительстве глубоководного порта в Грузии?

Инвесторы из каких стран заинтересованы в строительстве глубоководного порта в Грузии?

Строительство глубоководного порта Анаклия необходимо Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути" 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T22:20+0400

2023-09-11T22:20+0400

2023-09-11T22:36+0400

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анаклия

леван давиташвили

консорциум развития анаклия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Реализацией проекта строительства первого глубоководного порта в Анаклия (регоин Самегрело – Земо Сванети) заинтересованы ведущие международные компании из разых стран мира, в том числе Китая, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Давиташвили напомнил, что, когда правительство заявило о начале развития Анаклия с новым подходом и другой моделью, оппоненты оценили это как утопию и нечто невозможное, однако, по его словам, сегодня однозначно видно, что интерес к проекту есть со стороны ведущих международных компаний из разных стран. По словам вице-премьера, речь идет об опытных компаниях с международной квалификацией. Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия – посол>>Давиташвили подтвердил, что к порту Анаклия есть интерес и у китайских компаний, которые довольно активно участвуют в развитии инфраструктуры в Грузии, отметив, что китайские компании были довольно конкурентоспособны в реализации определенных проектов в стране. Как заявил Давиташвили, на данный момент процесс отбора инвестора осуществляется в соответствии с законодательством о частном и государственном сотрудничестве. "В сентябре, начале октября мы завершим оценку первого этапа и перейдем ко второму этапу, наверное, уже осенью, перейдем к уточнению технических условий с претендентами. Претендентами станут компании, которые соответствуют квалификационным требованиям, с которыми мы напрямую начнем договариваться о конкретных условиях", – сказал он. Планы по порту Анаклия Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, леван давиташвили, консорциум развития анаклия