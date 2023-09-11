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Нет оснований! – спикер парламента об импичменте премьера Грузии
Нет оснований! – спикер парламента об импичменте премьера Грузии
Премьер совершил частную поездку за рубеж на самолете, находящемся на балансе Агентства государственного обеспечения 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T17:47+0400
2023-09-11T17:47+0400
2023-09-11T17:50+0400
новости
политика
грузия
ираклий гарибашвили
шалва папуашвили
анзор чубинидзе
специальная служба государственной охраны
georgian airways
пенсильванский университет
сша
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Оппозиция не имеет никаких оснований для запуска процедуры импичмента премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за частной поездки за рубеж, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Часть оппозиции обвинила премьера в злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств, а партия "Лело для Грузии" заявила о начале процедуры импичмента после сюжета оппозиционного "ТВ Пирвели", согласно которому премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. По словам главы грузинского законодательного органа, сумма поездки была полностью покрыта лично премьер-министром. После этого репортажа создалось впечатление, будто премьер ездил в США за счет госбюджета, однако как в администрации правительства, так и соответствующие ведомства сделали по этому поводу разъяснения, добавил он. Депутат: оппозиция не добьется импичмента премьера Грузии – он не нарушал закон>>С другой стороны, по словам спикера парламента, также было разъяснено, что все расходы будут задекларированы. Согласно заявлению Департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения, которое представляет собой юридическое лицо публичного права при Специальной службе государственной охраны. Это агентство имеет право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно. Юридическое лицо публичного права – это обособленная от законодательных органов и органов государственного управления организация, которая под контролем государства самостоятельно осуществляет политическую, государственную, социальную, образовательную, культурную и иную публичную деятельность. Попытка перенести внимание с импичмента президента – Каладзе о скандале вокруг премьера>>Согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств. В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается. Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что, судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства>>Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани. О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, georgian airways, пенсильванский университет, сша
Нет оснований! – спикер парламента об импичменте премьера Грузии
17:47 11.09.2023 (обновлено: 17:50 11.09.2023)
Премьер совершил частную поездку за рубеж на самолете, находящемся на балансе Агентства государственного обеспечения
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Оппозиция не имеет никаких оснований для запуска процедуры импичмента премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за частной поездки за рубеж, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Часть оппозиции обвинила премьера в злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств, а партия "Лело для Грузии" заявила о начале процедуры импичмента после сюжета оппозиционного "ТВ Пирвели", согласно которому премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета.
По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.
"У них нет никаких оснований начать процедуру импичмента. Если опираются на какое-либо основание, пусть сформулируют. Ни один тетри (денежная единица Грузии – ред.) из средств бюджета не был потрачен", – заявил Папуашвили журналистам.
По словам главы грузинского законодательного органа, сумма поездки была полностью покрыта лично премьер-министром.
"Хотелось бы подчеркнуть, что даже в т. н. расследовательском репортаже, основанном на анонимном источнике, который, как правило, используется в это время, не было сказано, что были потрачены бюджетные деньги", – отметил Папуашвили.
После этого репортажа создалось впечатление, будто премьер ездил в США за счет госбюджета, однако как в администрации правительства, так и соответствующие ведомства сделали по этому поводу разъяснения, добавил он.
С другой стороны, по словам спикера парламента, также было разъяснено, что все расходы будут задекларированы.
"Мы доверяем этому разъяснению. Общественность тоже доверяет. Те, кто не доверяет, конкретные политические группы, заявили о начале импичмента, и посмотрим, какое у них будет обоснование", – добавил Папуашвили.
Согласно заявлению Департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения, которое представляет собой юридическое лицо публичного права при Специальной службе государственной охраны.
Это агентство имеет право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно.
Юридическое лицо публичного права – это обособленная от законодательных органов и органов государственного управления организация, которая под контролем государства самостоятельно осуществляет политическую, государственную, социальную, образовательную, культурную и иную публичную деятельность.
Согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств.
В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается.
Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что, судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке.
Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.
О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.