https://sputnik-georgia.ru/20230910/deputat-oppozitsiya-ne-dobetsya-impichmenta-premera-gruzii---on-ne-narushal-zakon-282140662.html

Депутат: оппозиция не добьется импичмента премьера Грузии – он не нарушал закон

Депутат: оппозиция не добьется импичмента премьера Грузии – он не нарушал закон

Гарибашвили совершил частную поездку за рубеж на самолете, находящемся на балансе Агентства государственного обеспечения 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T17:42+0400

2023-09-10T17:42+0400

2023-09-10T18:09+0400

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специальная служба государственной охраны

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил частную поездку за рубеж за свой, а не государственный счет, соответственно, оппозиции не добиться импичмента, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Согласно сюжету оппозиционного "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.По его словам, оппозиция не получит никакой выгоды с этой темы – импичмента премьера ей не добиться. "Человек ни в чем не виноват, он действовал в рамках закона и воспользовался возможностью, которую дает так компания, на балансе которой находится этот борт. А если "Лело" или другой партии что-то приснится, мы не сможем принять это серьезно во внимание", – отметил Одишария.Согласно заявлению страткома правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения, которое представляет собой юридическое лицо публичного права при Специальной службе государственной охраны. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства>>Это агентство имеет право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно.Юридическое лицо публичного права – это обособленная от законодательных органов и органов государственного управления организация, которая под контролем государства самостоятельно осуществляет политическую, государственную, социальную, образовательную, культурную и иную публичную деятельность.Согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств.В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается.Премьер Грузии никогда не использовал госсредства на частные поездки - глава администрации>>Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что, судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке.После выхода сюжета оппозиционного телеканала в эфир, 9 сентября, представители ряда оппозиционных партий заговорили об импичменте и возбуждении уголовного дела против премьера Грузии."Призываем прокуратуру незамедлительно начать расследование по факту возможного совершения премьер-министром коррупционного преступления", – говорится в заявлении партии "За Грузию".Обвинительным приговором с фактами, доказательствами и признательными показаниями назвал сюжет "ТВ Пирвели" представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства>>"Ираклий Гарибашвили злоупотребил полномочиями и растратил бюджетные средства в крупном размере", – сказал Надирадзе.В свою очередь лидер "Нацдвижения" подчеркнул, что, согласно обнародованной оппозиционным телеканалом документации, полеты Гарибашвили в Мюнхен и обратно обошлись бы госбюджету в около 200 тысяч лари."Обращаюсь к Гарибашвили: имей совесть и уходи", – заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Партия "Лело для Грузии" заявила, что начинает процедуру импичмента Гарибашвили. "Это уголовное преступление", – сказал член партии Леван Самушия.Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, специальная служба государственной охраны, ираклий гарибашвили