https://sputnik-georgia.ru/20230911/popytka-perenesti-vnimanie-s-impichmenta-prezidenta--kaladze-o-skandale-vokrug-premera-282161397.html

Попытка перенести внимание с импичмента президента – Каладзе о скандале вокруг премьера

Попытка перенести внимание с импичмента президента – Каладзе о скандале вокруг премьера

Против семьи премьера ведется целенаправленная, грязная кампания, подчеркнул Каладзе 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T15:25+0400

2023-09-11T15:25+0400

2023-09-11T15:50+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Инициатива части оппозиции о начале процедуры импичмента премьера Грузии Ираклия Гарибашвили из-за частной поездки за рубеж является попыткой перенести внимание с вопроса импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила Конституцию, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Часть оппозиции обвинила премьера в злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств, а партия "Лело для Грузии" заявила о начале процедуры импичмента после сюжета оппозиционного "ТВ Пирвели", согласно которому премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. По словам Каладзе, это целенаправленная, грязная кампания, направленная против премьер-министра и его семьи. "Было сделано много заявлений в связи с тем, кто заплатил эти суммы. Было сделано заявление прямо со стороны правительства, что это были личные расходы премьер-министра, из бюджета не было потрачено ни единого тетри", – отметил Каладзе. Согласно заявлению страткома правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения, которое представляет собой юридическое лицо публичного права при Специальной службе государственной охраны. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства>>Это агентство имеет право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно. Юридическое лицо публичного права – это обособленная от законодательных органов и органов государственного управления организация, которая под контролем государства самостоятельно осуществляет политическую, государственную, социальную, образовательную, культурную и иную публичную деятельность. Согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств. В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается. Премьер Грузии никогда не использовал госсредства на частные поездки – глава администрации>>Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что, судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке. Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани. О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года. Импичмент президента Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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