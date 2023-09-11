https://sputnik-georgia.ru/20230911/opolzni-i-navodnenie-v-gurii--premer-gruzii-poobeschal-pomosch-postradavshim-282164491.html

Оползни и наводнение в Гурии – премьер Грузии пообещал помощь пострадавшим

Оползни и наводнение в Гурии – премьер Грузии пообещал помощь пострадавшим

В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них подростки 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T17:27+0400

2023-09-11T17:27+0400

2023-09-11T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Власти Грузии максимально помогут семьям погибших во время стихийного бедствия в регионе Гурия, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. По словам премьера, стихия в Гурии стала вызовом для всей страны. С первых минут трагедии по распоряжению главы правительства были мобилизованы все госструктуры.В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов>> Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района, сообщил премьер.Кроме того, премьер-министр призвал жителей Гурии принять во внимание рекомендации местных властей и соответствующих служб. По словам премьера, уже полностью восстановлена подача питьевой воды жителям сел как Ланчхутского, так и Озургетского районов. Также восстановлена подача электроэнергии абонентам в Озургетском районе и частично в Ланчхутском. Что касается подачи природного газа, то компания Socar Georgia Gas восстановит обеспечение оставшимся абонентам после того, как расчистят дороги. Премьер также сообщил, что в Озургети и Ланчхути в результате стихийного бедствия были повреждены в общей сложности 100 мостов. "Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии>>Кроме того, по словам главы правительства, гуманитарный груз, собранный представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" из регионов, уже раздали 235 семьям. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, озургети, гурия, ланчхути, ираклий гарибашвили, socar georgia gas, грузинская мечта - демократическая грузия, шови, оползень в шови