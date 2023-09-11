https://sputnik-georgia.ru/20230911/opolzni-i-navodnenie-v-gurii--premer-gruzii-poobeschal-pomosch-postradavshim-282164491.html
Оползни и наводнение в Гурии – премьер Грузии пообещал помощь пострадавшим
Оползни и наводнение в Гурии – премьер Грузии пообещал помощь пострадавшим
В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них подростки 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T17:27+0400
2023-09-11T17:27+0400
2023-09-11T17:27+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
шови
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Власти Грузии максимально помогут семьям погибших во время стихийного бедствия в регионе Гурия, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. По словам премьера, стихия в Гурии стала вызовом для всей страны. С первых минут трагедии по распоряжению главы правительства были мобилизованы все госструктуры.В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов>> Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района, сообщил премьер.Кроме того, премьер-министр призвал жителей Гурии принять во внимание рекомендации местных властей и соответствующих служб. По словам премьера, уже полностью восстановлена подача питьевой воды жителям сел как Ланчхутского, так и Озургетского районов. Также восстановлена подача электроэнергии абонентам в Озургетском районе и частично в Ланчхутском. Что касается подачи природного газа, то компания Socar Georgia Gas восстановит обеспечение оставшимся абонентам после того, как расчистят дороги. Премьер также сообщил, что в Озургети и Ланчхути в результате стихийного бедствия были повреждены в общей сложности 100 мостов. "Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии>>Кроме того, по словам главы правительства, гуманитарный груз, собранный представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" из регионов, уже раздали 235 семьям. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, озургети, гурия, ланчхути, ираклий гарибашвили, socar georgia gas, грузинская мечта - демократическая грузия, шови, оползень в шови
Оползни и наводнение в Гурии – премьер Грузии пообещал помощь пострадавшим
В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них подростки
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Власти Грузии максимально помогут семьям погибших во время стихийного бедствия в регионе Гурия, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор.
"Еще раз хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в Гурии, родственникам и нашему обществу. В Гурии произошла большая трагедия. Это стихийное бедствие унесло жизни двоих маленьких детей и пожилой женщины. Еще раз от имени нашего правительства хочу выразить соболезнования и сказать семьям, что мы всем максимально поможем", – сказал премьер.
По словам премьера, стихия в Гурии стала вызовом для всей страны. С первых минут трагедии по распоряжению главы правительства были мобилизованы все госструктуры.
Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района, сообщил премьер.
"С самого первого дня стихии к спасательной операции в Гурии было привлечено 200 спасателей. Всего в безопасное место доставлено 142 человека. За два дня геологи провели проверку 237 приусадебных участков и жилых домов, 31 инфраструктурного объекта и девяти участков застоя воды", – сказал Гарибашвили.
Кроме того, премьер-министр призвал жителей Гурии принять во внимание рекомендации местных властей и соответствующих служб.
"На данном этапе из зоны стихии переселили 105 семей. Хочу обратиться с призывом и просьбой к семьям, что обязательно нужно учесть наши рекомендации и обязателен их временный переезд в более безопасное место. Поэтому я призываю семьи следовать рекомендациям местных властей и соответствующих служб", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, уже полностью восстановлена подача питьевой воды жителям сел как Ланчхутского, так и Озургетского районов. Также восстановлена подача электроэнергии абонентам в Озургетском районе и частично в Ланчхутском.
"Что касается электроэнергии, то в первый день в Озургети отключили восемь тысяч абонентов, сегодня все они полностью восстановлены. В Ланчхути в день стихии было отключено семь тысяч абонентов, а по сегодняшним данным – осталось всего 250 абонентов. В конце дня электроснабжение будет восстановлено у 200 из них", – заявил премьер.
Что касается подачи природного газа, то компания Socar Georgia Gas восстановит обеспечение оставшимся абонентам после того, как расчистят дороги.
"Что касается газа, то в первый день стихийного бедствия в Озургети и Ланчхути были отключены 3 627 абонентов. На сегодняшний день природного газа нет у 791 абонента. Сейчас в селах активно идут работы по расчистке дорог. После этого компания Socar восстановит подачу газа", – заявил премьер.
Премьер также сообщил, что в Озургети и Ланчхути в результате стихийного бедствия были повреждены в общей сложности 100 мостов.
Кроме того, по словам главы правительства, гуманитарный груз, собранный представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" из регионов, уже раздали 235 семьям.
"Процесс будет продолжаться, государство будет максимально поддерживать эти семьи. Мы подсчитаем ущерб, нанесенный стихийным бедствием, и окажем максимальную помощь всем, кого затронуло это стихийное бедствие", – заявил премьер.
Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).