https://sputnik-georgia.ru/20230912/282188881.html

Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам

Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам

Визит американских хозяев в Киев был неожиданным, породил массу домыслов по поводу целей и причин вояжа госсекретаря Энтони Блинкена и Виктории Нуланд 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T20:00+0400

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2023-09-12T20:00+0400

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Некоторые киевские эксперты даже решили, что те приезжали ради склонения Украины к перемирию с Россией, пишет колумнист РИА Новости.Сам-то Госдеп объяснил визит намерением обсудить "текущее контрнаступление и будущие усилия по восстановлению и реконструкции".Но это заявление не выдерживает никакой критики, поскольку все понимают: пресловутое "контрнаступление Украины", уже обернувшееся полным провалом, планируется и координируется не Зеленским и даже не Блинкеном. Все, что американцы хотели знать и сказать по поводу военных операций, было сказано на состоявшемся недавно секретном совещании главкома Вооруженных сил Украины генерала Залужного с американским генералом Каволи и британским адмиралом Радакином. Что к этому могли бы добавить чиновники Госдепа?Кроме того, не следует забывать, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни посетить Нью-Йорк для личного участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Вряд ли дело "будущего восстановления Украины" было настолько срочным, что Блинкен не мог бы подождать неделю-другую для его обсуждения там.Если проанализировать украинские новости последних дней и отбросить все темы, которые могли бы обсуждаться Зеленским и Блинкеном в США, не требуя срочности, то выясняется, что остается лишь один вопрос: судьба олигарха Игоря Коломойского, события вокруг которого разворачиваются в последние дни со стремительной скоростью.Акела промахнулся: Вашингтон вынужден унижаться перед "плохими парнями">>Не секрет, что скандальный бизнесмен, приведший Зеленского во власть, давно уже находится в санкционном списке США и обвиняется по делу об отмывании средств на миллиарды долларов, в том числе через американские банки. Американцы обычно спокойно взирают на коррупцию своих заморских подопечных, даже поощряют и порой возглавляют ее (как это было в случае со схемой Байденов и "Бурисмы"), но довольно жестко пресекают использование мошеннических схем иностранцами внутри самих Штатов. При этом с удовольствием накладывая лапу на те средства, которые наивные дельцы пытались отмыть в Америке (как это было с бывшим премьером Украины Павлом Лазаренко).Обратите внимание на хронологию событий. В последние дни августа в США на ковер вызваны руководители всех трех основных "антикоррупционных" структур Украины, которые американцы тщательно выстраивали под себя с целью тотального контроля над киевскими элитами: Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Они там находились больше недели и были приняты даже самим советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Было понятно, что американцы готовят очень серьезную операцию на Украине.Поняв это, Владимир Зеленский срочно вносит в Верховную раду предложение приравнять коррупцию к госизмене. Без нефти и газа. Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе>>Если это предложение проходит, то в ведении упомянутых "антикоррупционных" органов останутся лишь дела о мелких хищениях, а все "крупняки" будут переданы исключительно в те органы, которые подконтрольны офису президента Украины, в частности в СБУ.И тут — в тот же день, когда Салливан собирает своих подопечных "антикоррупционеров", — Зеленский проводит экстренное совещание со своим силовым блоком, после чего СБУ совершает показательное "задержание" Коломойского, препровождая того под свою тюремную охрану.По сути дела, команда Зеленского сорвала спецоперацию, тщательно планировавшуюся в Вашингтоне. И уже через несколько дней после этого в Киеве внезапно оказались Блинкен и Нуланд!В этой связи следует напомнить, как та же парочка из Госдепа впервые очутилась в Киеве. Это произошло в мае 2021 года и тоже было вызвано резкими действиями команды Зеленского, не согласованными с американцами. Его попытка взять под контроль "Нафтогаз Украины" и закрыть дела по хищениям того же Коломойского в Приватбанке привели к такому же стремительному визиту, что повергло президента Украины в шок. Зеленский тогда даже открыто высказал сожаление в связи с тем, что Блинкен и Нуланд слишком посвящены во все внутренние дела на Украине. Получив тогда по рукам, бывший комик на время присмирел и больше не проявлял столь явного непокорства.Выгода дороже демократии. Европа расширяет торговлю с Россией>>Видимо, сейчас Зеленский понял, насколько смертельная опасность нависла над ним самим. Придя к власти в качестве всего лишь "проекта Коломойского", актер "95-го квартала" лучше всех знает, какой компромат на него содержится у олигарха. В конце концов даже к нынешнему делу против миллиардера о выводе средств "Привата" за рубеж можно и нужно привязывать лично президента Украины и все его ближайшее окружение — так называемое "Досье Пандоры" выявило неубиенные доказательства того, что офшоры Зеленского с 2012 по 2016 год использовались именно для этих целей.Можете себе представить, что хранится в папках Коломойского на Зеленского и как это можно будет использовать в нужный момент. "Говорящая голова" опального олигарха — нардеп Александр Дубинский — прямо предупреждает, какие схемы "Квартала-95" сольет его патрон, если окажется за решеткой в Америке. Понятно, что он это делает по прямому поручению Коломойского — в качестве предупреждения Зеленскому.Как в свое время писал Макиавелли, государи, ставшие таковыми "милостью судьбы", "всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил, крайне непостоянных и прихотливых". Зеленский уже давно пытается, но пока не знает, как избавиться от этих оков.Кредо же самого Коломойского заключается в одной фразе: "Жизнь — это супермаркет. Бери, что хочешь! Но касса — впереди". Чем сильнее вокруг этого авантюриста сжимается кольцо, тем он явственнее понимает: приходит время расплаты "на кассе". Но явно не собирается расплачиваться в одиночку. Этот потянет за собой всех.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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