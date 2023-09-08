https://sputnik-georgia.ru/20230908/chto-sdelala-gruziya-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es-mneniya-garibashvili-i-borrelya-282073032.html

Что сделала Грузия для получения статуса кандидата в ЕС? Мнения Гарибашвили и Борреля

Что сделала Грузия для получения статуса кандидата в ЕС? Мнения Гарибашвили и Борреля

Верховный представитель ЕС приехал в Тбилиси в преддверии отчета Еврокомиссии, которым будет руководствоваться Евросовет, принимая решение по статусу кандидата... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T17:34+0400

2023-09-08T17:34+0400

2023-09-08T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сентября — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили настаивает на том, что выполнена основная часть условий Евросоюза для получения статуса кандидата, а верховный представитель ЕС Жозеп Боррель говорит, что еще многое нужно сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель прибыл в Тбилиси накануне, 7 сентября. В первый же день визита он провел пресс-конференцию, заявив, что статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать еще много работы. "Заявка в ЕС – это серьезное обязательство".В пятницу, 8 сентября, Боррель провел встречи в парламенте, а позже – с премьер-министром Грузии, после чего состоялась пресс-конференция. Главной темой разговора было то, что сделала Грузия для выполнения 12 рекомендаций Евросоюза и над чем еще нужно поработать. Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий.Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Позиция Жозепа Борреля"В качестве 12 приоритетов хорошо и четко прописаны задачи. С июня Грузия выполнила три из них, а остальные девять – в процессе, хотя у нас еще есть время на выполнение", – сказал Боррель на пресс-конференции. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений ЕСПЧ; избрание независимого Народного защитника Грузии. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>Частично выполнены семь рекомендации, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.По его словам, короткого пути для достижения результатов по этим направления не существует."Нужна очень тщательная работа над всем, политическая воля и четкая верность ценностям Евросоюза", – подчеркнул Боррель. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Позиция властей Грузии "Наша команда считает, что с нашей стороны сделан максимум возможного за этот короткий период", – сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Жозепом Боррелем."Мы услышали оценку, что три рекомендации выполнены полностью, а по остальным у нас отличается мнение. В этом у нас иной подход. Есть мнение, что девять рекомендаций выполнены частично и осталось несколько" , – заявил Гарибашвили.Премьер выделил три рекомендации – деполяризация, деолигархизация и судебная реформа. Для достижения деполяризации необходима включенность оппозиции, но, по словам премьера, "радикальная оппозиция" Грузии делает все для того, чтобы устроить дестабилизацию в стране и помешать получению статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Касательно деолигархизации: в течение одной-двух недель завершится работа над планом действий, видением того, как следует урегулировать этот вопрос в Грузии. Разработанный ранее в правящей партией "Грузинская мечта" и принятый парламентом в двух чтениях проект закона "О деолигархизации" и Евросоюз, и Венецианская комиссия забраковала. Было отмечено, что в борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода. Власти попросили пояснений, что именно нужно делать. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Очень многое, по словам премьера, сделано для выполнения условия, касающегося судебной реформы. В октябре страна ждет заключения Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Кроме того, состоятся консультации с Евросоюзом, и лишь после этого будут приняты поправки. "В целом мы осуществили очень много реформ в судебной системе, чтобы она стала более инклюзивной, прозрачной, более подотчетной. За последние 10 лет суд претерпел полную трансформацию, и сегодня, надо сказать, суд действительно является примерной системой", – заявил Гарибашвили.Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>По его словам, судебная система пользуется большим доверием в Грузии. Более того, уровень доверия к грузинскому суду такой же, как к европейским. Премьер подчеркнул, что Грузия и грузинский народ заслуживают статуса кандидата."Мы не говорим, что мы идеальны. Ни одно правительство, ни одна страна не являются идеальными. Это постоянный процесс, нужна постоянная включенность. Как я уже отметил, основная часть из 12 рекомендаций уже выполнена", – сказал Гарибашвили.По остальным пунктам, как отметил премьер, Грузия готова продолжить с работу с Евросоюзом.По его словам, в прошлом году с Грузией обошлись несправедливо, отказав, в отличие от Украины и Молдовы, в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. При этом, по словам премьера, понятно, что Молдова и Украина получили статус в качестве бонуса ввиду положения, в котором они оказались."Грузия сделала много всего, особенно за последние 10 лет. Мы всегда были и сегодня являемся передовой страной среди стран "ассоциированного трио" в направлении той же свободы СМИ, антикоррупционной политики, судебной реформы, развития экономики, социальной политики и прозрачности правительства", – заявил Гарибашвили. Поляризация в Грузии усилилась после озвучивания Евросоюзом 12 условий – премьер>>Он выразил надежду, что, учитывая нынешнее геополитическое положение, Евросоюз оценит верность грузинского народа и властей и примет справедливое решение. "Хочу надеяться, что в октябре будет позитивная рекомендация о том, чтобы Грузия получила статус кандидата", – заявил Гарибашвили.По его словам, если какая-то политическая сила в Грузии и достигла конкретных результатов на пути сближения с Евросоюзом, то это пришедшая к власти в 2012 году "Грузинская мечта". Он отметил соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле и безвизовый режим для граждан Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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