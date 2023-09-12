https://sputnik-georgia.ru/20230912/popytka-zastrakhovatsya-ot-impichmenta-o-chem-govorila-prezident-gruzii-s-oppozitsiey-282204977.html

Попытка застраховаться от импичмента? О чем говорила президент Грузии с оппозицией

Попытка застраховаться от импичмента? О чем говорила президент Грузии с оппозицией

Для того чтобы довести процедуру импичмента президента Грузии до конца, нужно как минимум 100 голосов депутатов парламента 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T18:42+0400

2023-09-12T18:42+0400

2023-09-12T19:07+0400

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

алеко элисашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282205281_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_a8e83d7e34e29231320894396d0e3d7f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может получить необходимое количество голосов депутатов для ее импичмента, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. "Грузинская мечта" уже внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента в Конституционный суд. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. Оппозиционер не исключает, что вопрос импичмента поддержат депутаты от парламентской политической группы "Европейские социалисты", председатель которой – Фридон Инджия, а также представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". Что касается позиции самого Элисашвили, то оппозиционер утверждает, что не поддержит вопрос импичмента Зурабишвили "даже под пытками". Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>На заявление Элисашвили ответила депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, которую сегодня также приняла президент в своей резиденции. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Что касается "Нацдвижения", то в состав ее фракции входят 38 депутатов, а парламентская политическая группа "Европейские социалисты" представлены в законодательном органе четырьмя депутатами. Страховка рисков Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает вполне естественным, что Зурабишвили проводит консультации с "радикальной оппозицией". Так в правящей партии называют "Нацдвижение" и ее соратников. По словам Кобахидзе, президент нарушила конституцию, но воздержалась от нарушения закона. То есть, как разъяснил Кобахидзе, Зурабишвили знала, что совершала неконституционный, нелегитимный визит и, соответственно, поехала в поездку не за счет бюджета, а на свои средства.В свою очередь исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, Зурабишвили боится, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для того, чтобы отправить ее в отставку, и сейчас она по отдельности встречается с оппонентами, чтобы "убедить, умолять, просить" их, чтобы они не поддержали вопрос импичмента. "Тот, кто не поддержит импичмент, будет сообщником, соучастником нарушения Конституции. Теперь пусть сами решают. Помимо этого мы не планируем никакой коммуникации с нашими оппонентами, и умолять их мы точно не будем", – заявил Мдинарадзе.Процесс запущен Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз