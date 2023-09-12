https://sputnik-georgia.ru/20230912/ubiystvo-shkolnikov-v-tbilisi--sud-ostavil-v-sile-prigovor-odnomu-iz-ubiyts--282208393.html

Убийство школьников в Тбилиси – суд оставил в силе приговор одному из убийц

Убийство школьников в Тбилиси – суд оставил в силе приговор одному из убийц

Георгия Менабде задержали спустя более чем три года после массовой драки в Тбилиси, в результате которой погибли двое подростков 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T22:48+0400

2023-09-12T22:48+0400

2023-09-12T22:48+0400

грузия

новости

происшествия

заза саралидзе

тбилисский апелляционный суд

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24311/86/243118636_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e32c4d932649973c154fb323ecf0b71a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор сыну священника Георгию Менабде, признанному виновным в групповом убийстве школьника Давида Саралидзе, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Дело об убийстве двух 16-летних школьников в центре Тбилиси стало одним из самых резонансных за последние годы. Они стали жертвами массовой драки 1 декабря 2017 года в центре Тбилиси. Менабде задержали 15 апреля 2021 года, спустя более чем три года после гибели Саралидзе. Менабде был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в январе 2023 года.Убийство школьников в Тбилиси: суд признал виновным еще одного фигуранта дела>> Прокуратуре удалось доказать, что Менабде принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Михаилом Каландия и Георгием Джанашия наносил ему ранения. Менабде проходил свидетелем по делу, и во время следственных процессов 2018 года на него как на убийцу указывал Джанашия. Детали дела В массовой драке участвовали около 20 старшеклассников двух школ Тбилиси – №51 и Первой экспериментальной. Один из подростков, Леван Дадунашвили, скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе – 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации. Тбилисский городской суд в мае 2018 года признал одного из задержанных, Гугу Барбакадзе, виновным в убийстве Дадунашвили, а Георгия Джанашия – лишь в попытке убийства Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе заявил, что судья подтвердил его утверждения о том, что виновные в убийстве гуляют на свободе, и обвинил следственные органы в нежелании объективно расследовать дело. Под давлением общественности подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а МВД начало новое расследование. Отец убитого подростка Давида Саралидзе просит освободить убийц>>Спустя год решение вынес Тбилисский апелляционный суд. В результате приговор в отношении Барбакадзе остался неизменным, а Джанашия был признан виновным в групповом убийстве Саралидзе. Каждый из них получил по 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Позже на основании процессуальной сделки Джанашия сократили срок наказания до восьми лет, из которых в заключении он должен был провести лишь четыре года. Сделка была оформлена на основе признания вины и дачи показаний против Михаила Каландия. Каландия приговор был вынесен в июле 2020 года – он получил 11 лет и три месяца тюрьмы.В январе 2022 года к 10 годам и шести месяцам заключения суд приговорил сына священника – Георгия Менабде.Что касается Джанашия, на основе решения комиссии по условно-досрочному освобождению он уже покинул место лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, заза саралидзе, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд