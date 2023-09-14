https://sputnik-georgia.ru/20230914/missiya-nevypolnima-kaladze-rasskazal-o-slozhnostyakh-s-ustraneniem-depolyarizatsii-v-gruzii--282280153.html
Миссия невыполнима: Каладзе рассказал о сложностях с устранением деполяризации в Грузии
Миссия невыполнима: Каладзе рассказал о сложностях с устранением деполяризации в Грузии
Достичь деполяризации невозможно без сотрудничества с оппозицией, заявил политик 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T16:38+0400
2023-09-14T16:38+0400
2023-09-14T16:50+0400
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ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Выполнение одной из главных рекомендации ЕС в отношении Грузии (деполяризации) невозможно в одностороннем порядке, для этого нужна вторая сторона – оппозиция, заявил мэр Тбилиси, секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата на вступление в Союз. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично. По словам Каладзе, "Грузинская мечта" периодически сообщает обществу о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать. "Что касается плана из 12 пунктов, мы сделали несколько заявлений о том, что сделано и над чем ведется работа. На следующей неделе у нас будет еще одна возможность предоставить обществу полную информацию о том, где мы находимся", – заявил Каладзе."Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>> Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, поляризация в стране лишь усилилась после того, как Евросоюз назвал 12 условий для предоставления стране статуса кандидата – "радикальная оппозиция" пытается саботировать процесс. Он отметил, что власти Грузии, правящая партия изначально были полностью готовы и сейчас готовы к сотрудничеству с оппозицией для выполнения условий Евросоюза, чтобы была достигнута "общенациональная идея". К сожалению, по словам премьера, "радикальная оппозиция" изначально отказалась работать над выполнением рекомендаций вместе с властями. Евросоюз должен принять правильное решение по Грузии – спикер парламента>>В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Тбилиси заявил, что запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Статус кандидата в ЕС: в Европе признали, что допустили ошибку в отношении Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, украина, каха каладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
политика, грузия, новости, тбилиси, европа, украина, каха каладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
Миссия невыполнима: Каладзе рассказал о сложностях с устранением деполяризации в Грузии
16:38 14.09.2023 (обновлено: 16:50 14.09.2023)
Достичь деполяризации невозможно без сотрудничества с оппозицией, заявил политик
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Выполнение одной из главных рекомендации ЕС в отношении Грузии (деполяризации) невозможно в одностороннем порядке, для этого нужна вторая сторона – оппозиция, заявил мэр Тбилиси, секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам.
Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата на вступление в Союз. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.
"В последние дни активно обсуждался вопрос деполяризации, который также является одним из важных пунктов. Однако вы знаете нашу позицию, что этот пункт не может быть выполнен в одностороннем порядке, для этого нужна и другая сторона. Думаю, что сегодня деполяризация является одной из самых серьезных проблем", – сказал Каладзе.
По словам Каладзе, "Грузинская мечта" периодически сообщает обществу о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать.
"Что касается плана из 12 пунктов, мы сделали несколько заявлений о том, что сделано и над чем ведется работа. На следующей неделе у нас будет еще одна возможность предоставить обществу полную информацию о том, где мы находимся", – заявил Каладзе.
Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, поляризация в стране лишь усилилась после того, как Евросоюз назвал 12 условий для предоставления стране статуса кандидата – "радикальная оппозиция" пытается саботировать процесс.
Он отметил, что власти Грузии, правящая партия изначально были полностью готовы и сейчас готовы к сотрудничеству с оппозицией для выполнения условий Евросоюза, чтобы была достигнута "общенациональная идея". К сожалению, по словам премьера, "радикальная оппозиция" изначально отказалась работать над выполнением рекомендаций вместе с властями.
В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Тбилиси заявил, что запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.