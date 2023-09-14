https://sputnik-georgia.ru/20230914/missiya-nevypolnima-kaladze-rasskazal-o-slozhnostyakh-s-ustraneniem-depolyarizatsii-v-gruzii--282280153.html

Миссия невыполнима: Каладзе рассказал о сложностях с устранением деполяризации в Грузии

Миссия невыполнима: Каладзе рассказал о сложностях с устранением деполяризации в Грузии

Достичь деполяризации невозможно без сотрудничества с оппозицией, заявил политик 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T16:38+0400

2023-09-14T16:38+0400

2023-09-14T16:50+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Выполнение одной из главных рекомендации ЕС в отношении Грузии (деполяризации) невозможно в одностороннем порядке, для этого нужна вторая сторона – оппозиция, заявил мэр Тбилиси, секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата на вступление в Союз. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично. По словам Каладзе, "Грузинская мечта" периодически сообщает обществу о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать. "Что касается плана из 12 пунктов, мы сделали несколько заявлений о том, что сделано и над чем ведется работа. На следующей неделе у нас будет еще одна возможность предоставить обществу полную информацию о том, где мы находимся", – заявил Каладзе."Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>> Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, поляризация в стране лишь усилилась после того, как Евросоюз назвал 12 условий для предоставления стране статуса кандидата – "радикальная оппозиция" пытается саботировать процесс. Он отметил, что власти Грузии, правящая партия изначально были полностью готовы и сейчас готовы к сотрудничеству с оппозицией для выполнения условий Евросоюза, чтобы была достигнута "общенациональная идея". К сожалению, по словам премьера, "радикальная оппозиция" изначально отказалась работать над выполнением рекомендаций вместе с властями. Евросоюз должен принять правильное решение по Грузии – спикер парламента>>В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Тбилиси заявил, что запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Статус кандидата в ЕС: в Европе признали, что допустили ошибку в отношении Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, украина, каха каладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия