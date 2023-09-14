https://sputnik-georgia.ru/20230914/prezident-gruzii-napugana---mdinaradze-o-konsultatsiyakh-zurabishvili-s-oppozitsiey-282268417.html

Президент Грузии напугана – Мдинарадзе о консультациях Зурабишвили с оппозицией

Президент Грузии напугана – Мдинарадзе о консультациях Зурабишвили с оппозицией

По словам Мдинарадзе, президент прекрасно знает, что нарушает Конституцию 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T12:17+0400

2023-09-14T12:17+0400

2023-09-14T12:51+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили напугана из-за нарушения Конституции и проводит консультации с представителями оппозиции, чтоб они не поддержали вопрос импичмента, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Правящая партия анонсировала запуск процедуры после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. По словам Мдинарадзе, президент прекрасно знает, что нарушает Конституцию. Если бы она была твердо убеждена в том, что не нарушает Конституцию и что имела право выезжать в любую страну без разрешения правительства, то она, как ометил Мдинарадзе, делала бы это за счет государства. "Но доказательством является то, что раз она решила поехать за свой счет, значит, она знает, что это неконституционно, хотя уже с расходами к этому добавилось бы и то, что это автоматически становилось преступлением, и она не рискнула совершить преступление", – отметил Мдинарадзе. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>По его словам, наказание следует за все преступления, если они будут доказаны. В случае нарушения Конституции это импичмент. "Грузинская мечта" уже внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента в Конституционный суд. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата. Попытка застраховаться от импичмента? О чем говорила президент Грузии с оппозицией>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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