https://sputnik-georgia.ru/20230914/rtveli-2023-v-kakheti-pererabotano-bolee-50-tysyach-tonn-vinograda-282278761.html

Ртвели 2023: в Кахети переработано более 50 тысяч тонн винограда

Ртвели 2023: в Кахети переработано более 50 тысяч тонн винограда

В координационном штабе для содействия организованному проведению сбора урожая уже зарегистрировано 300 винных компаний 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T15:54+0400

2023-09-14T15:54+0400

2023-09-14T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 51 тысячи тонн винограда, который сдали 5,6 тысячи фермеров, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии. По данным Агентства на 13 сентября, переработано до 27 тысяч тонн "ркацители", до 20 тысяч тонн "саперави", 1,54 тысячи тонн "кахури мцване" и другие сорта винограда. Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети>>Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 300 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров. Ежедневно в процессе переработки винограда задействовано до 60 винодельческих предприятий, а с начала сбора урожая виноград обработали 115 заводов. Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. Поврежденный виноград В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров. Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники>>По последним данным, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 7 тысяч тонн поврежденного винограда. Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнахи, Кварели и Гурджаани (две локации). В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством ранее было принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании>>Примечательно, что государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплисцкаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора.В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6282 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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