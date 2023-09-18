https://sputnik-georgia.ru/20230918/impichment-prezidenta-gruzii-konstitutsionnyy-sud-pristupil-k-rassmotreniyu-predstavleniya-282383997.html

Импичмент президента Грузии: Конституционный суд приступил к рассмотрению представления

Импичмент президента Грузии: Конституционный суд приступил к рассмотрению представления

Правязая партия Грузии инициировала импичмент президент после того, как она отправилась в Европу для встречи с государственными лидерами без одобрения... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T15:41+0400

2023-09-18T15:41+0400

2023-09-18T15:47+0400

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Конституционный суд Грузии подтвердил, что принял к рассмотрению представление президента Саломе Зурабишвили к импичменту - оно передано пленуму высшего судебного органа, говорится в сообщении пресс-службы.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд 12 сентября. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Пленум Конституционного суда в течение месяца рассмотрит представление 80 депутатов об импичменте президенту и затем представит заключение в парламент. Авторы конституционных представлений обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений, 14 сентября оно было зарегистрировано в порядке, установленном законодательством. Информация о дате рассмотрения конституционного представления № 1797 будет распространена дополнительно. Как должна была поступить президент Грузии, после обвинений в нарушении конституции?>>Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что пожелал тем иностранным политикам и дипломатам, которые призывают власти Грузии смириться с нарушением Конституции, чтобы в их странах каждый день нарушали Конституцию, и тогда он бы посмотрел, каков был бы их настрой. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Грузия в ожидании статуса Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. ЕС должен исправить ошибку – глава парламента Венгрии об отказе Грузии в статусе кандидата>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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