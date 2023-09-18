https://sputnik-georgia.ru/20230918/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-po-regionam-282392059.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам

В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 18 сентября будет кратковременный дождь, а 19-20 сентября погода будет теплая и без осадков 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T19:16+0400

2023-09-18T19:16+0400

2023-09-18T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Кратковременные дожди ожидают жителей большинства районов Грузии 18 и 19 сентября, а 20 сентября синоптики обещают ясную погоду без осадков и до 25 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 18-19 сентября ожидается дождь, а 20 сентября погода будет теплая, без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 18 сентября будет кратковременный дождь, а 19-20 сентября погода будет теплая и без осадков, температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов. В равнинных регионах Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) погода будет теплая и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. Какой погода будет зимой 2023-2024? Народные приметы >>В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 18 сентября ожидается кратковременный дождь, а 19-20 сентября погода будет теплая и без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 18-го числа может наблюдаться кратковременный дождь, а 19-20 сентября погода будет теплая и без осадков. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 18-19 сентября ожидаются дожди, а 20 сентября погода будет теплая и без осадков, температура воздуха днем составит +23... +25 градусов.Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 сентября >>В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 18-19 сентября ожидаются дожди с градом, а 20 сентября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 18-19 сентября могут наблюдаться дожди. 20 сентября погода будет теплая и без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 18-19 сентября ожидается дождь, а 20 сентября погода будет теплая и без осадков. Температура воздуха днем составит +20...+22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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