https://sputnik-georgia.ru/20230918/nadezhda-na-spravedlivoe-reshenie---kobakhidze-o-poluchenii-gruziey-statusa-kandidata-v-es-282397737.html

Надежда на справедливое решение - Кобахидзе о получении Грузией статуса-кандидата в ЕС

Надежда на справедливое решение - Кобахидзе о получении Грузией статуса-кандидата в ЕС

На встречах с представителями Еврокомиссии были выявлены четыре вопроса, по которым ЕК желает видеть прогресс до конца сентября текущего года, заявил лидер... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T23:49+0400

2023-09-18T23:49+0400

2023-09-19T00:20+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

венецианская комиссия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23538/68/235386841_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_67839636600397332066f3444429b4bd.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Правительство Грузии делает все для того, чтобы не оставить ни малейшего повода для очередного отказа стране в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, и надеется, что в декабре Европейский Совет примет справедливое решение, заявил журналистам на брифинге председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Кобахидзе напомнил о прошедших встречах с представителями Еврокомиссии на прошлой неделе, на которых были выявлены четыре вопроса, по которым ЕК желает видеть прогресс до конца сентября текущего года. По его словам, власти Грузии полностью ответят ожиданиям Еврокомиссии по всем четырем направлениям. "Об этом мы договорились сегодня, на заседании большинства", -отметил он. Как заявил глава правящей партии, в ходе встреч с представителями Еврокомиссии обсуждались дополнительные поправки к органическому закону "Об общих судах". ЕС должен исправить ошибку – глава парламента Венгрии об отказе Грузии в статусе кандидата >>"С учетом консультаций парламентское большинство уже разработало соответствующий законопроект, который будет рассмотрен и отправлен в Венецианскую комиссию до конца этой недели – это также было одним из требований Еврокомиссии, на которое мы также полностью отвечаем", - сказал он. Также, по его словам, в парламенте Грузии инициирован проект поправок в "Избирательный кодекс", который касается вопроса избрания председателя и членов ЦИК. Парламент рассмотрит и примет этот законопроект в первом чтении в течение текущей сессионной недели. В соответствии с рекомендацией Еврокомиссии, до конца этой недели законопроект также будет направлен в Венецианскую комиссию. Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>Кроме того, до конца текущей недели в Венецианскую комиссию будет направлено законодательство, связанное с созданием Антикоррупционного бюро, Службы специальных расследований и Службы защиты персональных данных. Также, парламент Грузии провалит принятие закона "О деолигархизации", который основывается на т.н. персонализированном подходе, в третьем, окончательном чтении во вторник, 19 сентября, и отправит проект плана действий Венецианской комиссии. По информации Кобахидзе, согласно рекомендации экспертной группы Совета Европы Moneyval, в ближайшее время будет утвержден документ по оценке национальных рисков по отмыванию денег. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Также будет подготовлен первичный проект плана действий стратегии в области прав человека; В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз