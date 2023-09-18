https://sputnik-georgia.ru/20230918/prinyatie-zakona-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii-otmenyaetsya--kobakhidze-ozvuchil-plany-282397047.html

Принятие закона "О деолигархизации" в Грузии отменяется – Кобахидзе озвучил планы

Принятие закона "О деолигархизации" в Грузии отменяется – Кобахидзе озвучил планы

Парламент Грузии провалит принятие закона "О деолигархизации", который основывается на т. н. персонализированном подходе, в третьем чтении, заявил лидер... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T22:58+0400

2023-09-18T22:58+0400

2023-09-18T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Парламент Грузии провалит принятие закона "О деолигархизации", который основывается на т.н . персонализированном подходе, в третьем, окончательном чтении во вторник, 19 сентября, и отправит проект плана действий Венецианской комиссии до конца текущей недели, заявил журналистам на брифинге председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. По словам председателя правящей партии, проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию, как только будет доработан после дополнительных консультаций с Еврокомиссией. Между тем, по его словам, Комиссия по интеграции Грузии в Евросоюз при правительстве Грузии уже одобрила проект плана действий по деолигархизации. "В то же время мы призываем Еврокомиссию и самой отказаться от персонализированного подхода, который отражен в 12 приоритетах и ​​который активно использовался для спекуляций как оппозицией в Грузии, так и связанными с ней членами Европарламента и другими иностранными политиками", – заявил Кобахидзе. Преодоление деолигархизации – правительство Грузии разработало план для рекомендации ЕС >>Также, по словам председателя "Грузинской мечты", были проведены встречи с представителями Еврокомиссии, и на этих встречах были определены четыре вопроса, по которым Еврокомиссия хочет увидеть прогресс к концу сентября. "Правительство Грузии полностью ответит ожиданиям Еврокомиссии по всем четырем направлениям", – заявил Кобахидзе. На пути к статусу-кандидата В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Для выполнения пункта о деолигархизации, по которому стране рекомендовано реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, был скопирован украинский закон, который к тому времени уже получил одобрение Евросоюза, но пока не было заключения Венецианской комиссии. "Потом выяснилось, что принятие этого закона нецелесообразно с точки зрения структур Евросоюза. И Венецианская комиссия рекомендует системный подход", – сказал ранее Кобахидзе. Венецианская комиссия, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, рекомендовала Грузии не принимать этот закон, а Украине отложить реализацию принятого в 2021 году закона. Законопроект в деталях Венецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии. Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации. При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз