https://sputnik-georgia.ru/20230919/deputat-gosdumy-prokommentiroval-zayavlenie-sgb-o-gotovyaschemsya-v-gruzii-perevorote-282413731.html

Депутат Госдумы прокомментировал заявление СГБ о готовящемся в Грузии перевороте

Депутат Госдумы прокомментировал заявление СГБ о готовящемся в Грузии перевороте

Запад ищет новый ресурс для ослабления России, считает парламентарий 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T13:00+0400

2023-09-19T13:00+0400

2023-09-19T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Информация о готовящихся в Грузии беспорядках с целью госпереворота кажется правдоподобной, заявил член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев, отметив, что за эти могут стоять США и Великобритания. Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Спецслужбы США и Великобритания на постоянной основе готовят перевороты и "цветные революции", отметил он,При этом он отметил, что сейчас выбор пал на Грузию, потому что в США и Британии считают, что действующая власть Грузии не до конца лояльна Западу.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Расследование СГБ ГрузииВ Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворот.Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ.Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии>>Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.Запад мстит Грузии за отказ присоединиться к санкция против РФ - сенатор о заявлении СГБ>>Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов.В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, грузинский легион, еврокомиссия, сгб, сша, великобритания, россия