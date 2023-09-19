https://sputnik-georgia.ru/20230919/zapad-mstit-gruzii-za-otkaz-prisoedinitsya-k-sanktsiya-protiv-rf---senator-o-zayavlenii-sgb-282406660.html

Запад мстит Грузии за отказ присоединиться к санкция против РФ – сенатор о заявлении СГБ

Запад мстит Грузии за отказ присоединиться к санкция против РФ – сенатор о заявлении СГБ

Запад хотел бы иметь в Грузии более послушную себе власть, считает сенатор Владимир Джабаров 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T12:11+0400

2023-09-19T12:11+0400

2023-09-19T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Сообщения о готовящемся госперевороте в Грузии – это месть Запада грузинским властям за отказ присоединиться к антироссийским санкциям и отсутствие военной помощи Украине, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя результаты расследования Службы госбезопасности Грузии.Накануне СГБ заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. В СГБ заявили, что организаторы, среди прочего, рассматривают возможность организовать в Грузии "Евромайдан", как на Украине в 2014 году. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Запад хотел бы сменить власть в Грузии "на более послушную себе", считает первый замглавы международного комитета СФ.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Кроме того, Джабаров упомянул президента Грузии Саломе Зурабишвили, в отношении которой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начала процедуру импичмента после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства, и тем самым, по их мнению, нарушила Конституцию.Сенатор напомнил, что Зурабишвили является одновременно гражданкой Франции, она однозначно выражает интересы западного мира и не скрывает этого. Эксперт подчеркнул, что Россия не вмешивается в данный вопрос, однако, по его мнению, то, что грузинский парламент захотел объявить импичмент действующему президенту и тут же появилась информация о подготовке грузинского майдана, это не случайно.Запад пытается проводить свои интересы, стоя за спиной Зурабишвили, считает Джабаров.По мнению Джабарова, грузинские спецслужбы будут сами разбираться и пресекать любые противоправные действия. Отказ правительства в зарубежных визитах был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии – что власти ничего не делают для выполнения условий Евросоюза. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Расследование СГБ ГрузииВ Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ.Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии>>Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов.В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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