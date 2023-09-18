https://sputnik-georgia.ru/20230918/ukraina-stala-ubezhischem-kriminalov---reaktsiya-na-zayavlenie-sgb-o-gosperevorote-v-gruzii-282388230.html

Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии

Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии

Один из авторов плана по организации беспорядков в Грузии в октябре-декабре 2023 года – замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, заявили в... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T17:02+0400

2023-09-18T17:02+0400

2023-09-18T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Украина стала убежищем для грузинских преступников, которые планируют беспорядки и смену власти в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя результаты расследования Службы государственной безопасности. По данным СГБ, дестабилизацию и беспорядки с целью насильственной смены власти в Грузии в период, когда страна ждет решения ЕС о предоставлении статуса кандидата, планирует организовать группа лиц, действующая как в Грузии, так и за за рубежом. Один из авторов плана – замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.На фоне солидарности грузинского народа некоторые представители украинской власти пытаются расшатать ситуацию в Грузии, отметил он.Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, кроме Лорткипанидзе, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. Поведение властей Украины в отношении Грузии выходит за все рамки – премьер>>По словам Папуашвили, в отношении Лорткипанидзе в Грузии заведено уголовное дело, в том числе из-за его личного участия в отправке Саакашвили из Украины в Грузию. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии представили Украине доказательства участия Лорткипанидзе в отправке Саакашвили, но те никак не отреагировали. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>По данным прокуратуры Грузии, экс-президент в сентябре 2021 года незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. По его словам, это результаты расследования, основанного на соответствующих доказательствах. Позорными являются заявления некоторых представителей оппозиции, которые подвергают сомнению информацию Службы госбезопасности своей страны и сотрудничают и доверяют представителю спецслужбы иностранного государства, в данном случае Лорткипанидзе, отметил он По словам Папуашвили, даже не имея информации от СГБ, видно, что часть оппозиции и некоторые НПО сотрудничают с иностранными спецслужбами. Мамаушавили, дав комментарий грузинскому СМИ, а Лорткипанидзе – через своего адвоката, заявили, что полностью отрицают результаты расследования СГБ.Позиция оппозиции Между тем в основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" назвали заявление СГБ Грузии смешным. По словам депутата от ЕНД Левана Бежашвили, цель власти не получение статуса страны-кандидата, а сохранение власти. В свою очередь лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе назвал бредом и абсурдом распространенную СГБ информацию. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворот.Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, леван бежашвили, единое национальное движение, украина, сгб