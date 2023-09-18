https://sputnik-georgia.ru/20230918/ukraina-stala-ubezhischem-kriminalov---reaktsiya-na-zayavlenie-sgb-o-gosperevorote-v-gruzii-282388230.html
Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии
Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии
Один из авторов плана по организации беспорядков в Грузии в октябре-декабре 2023 года – замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, заявили в... 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T17:02+0400
2023-09-18T17:02+0400
2023-09-18T18:02+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
шалва папуашвили
леван бежашвили
единое национальное движение
украина
сгб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Украина стала убежищем для грузинских преступников, которые планируют беспорядки и смену власти в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя результаты расследования Службы государственной безопасности. По данным СГБ, дестабилизацию и беспорядки с целью насильственной смены власти в Грузии в период, когда страна ждет решения ЕС о предоставлении статуса кандидата, планирует организовать группа лиц, действующая как в Грузии, так и за за рубежом. Один из авторов плана – замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.На фоне солидарности грузинского народа некоторые представители украинской власти пытаются расшатать ситуацию в Грузии, отметил он.Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, кроме Лорткипанидзе, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. Поведение властей Украины в отношении Грузии выходит за все рамки – премьер>>По словам Папуашвили, в отношении Лорткипанидзе в Грузии заведено уголовное дело, в том числе из-за его личного участия в отправке Саакашвили из Украины в Грузию. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии представили Украине доказательства участия Лорткипанидзе в отправке Саакашвили, но те никак не отреагировали. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>По данным прокуратуры Грузии, экс-президент в сентябре 2021 года незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. По его словам, это результаты расследования, основанного на соответствующих доказательствах. Позорными являются заявления некоторых представителей оппозиции, которые подвергают сомнению информацию Службы госбезопасности своей страны и сотрудничают и доверяют представителю спецслужбы иностранного государства, в данном случае Лорткипанидзе, отметил он По словам Папуашвили, даже не имея информации от СГБ, видно, что часть оппозиции и некоторые НПО сотрудничают с иностранными спецслужбами. Мамаушавили, дав комментарий грузинскому СМИ, а Лорткипанидзе – через своего адвоката, заявили, что полностью отрицают результаты расследования СГБ.Позиция оппозиции Между тем в основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" назвали заявление СГБ Грузии смешным. По словам депутата от ЕНД Левана Бежашвили, цель власти не получение статуса страны-кандидата, а сохранение власти. В свою очередь лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе назвал бредом и абсурдом распространенную СГБ информацию. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворот.Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, леван бежашвили, единое национальное движение, украина, сгб
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, леван бежашвили, единое национальное движение, украина, сгб
Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии
17:02 18.09.2023 (обновлено: 18:02 18.09.2023)
Один из авторов плана по организации беспорядков в Грузии в октябре-декабре 2023 года – замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, заявили в Службе госбезопасности
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Украина стала убежищем для грузинских преступников, которые планируют беспорядки и смену власти в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя результаты расследования Службы государственной безопасности.
По данным СГБ, дестабилизацию и беспорядки с целью насильственной смены власти в Грузии в период, когда страна ждет решения ЕС о предоставлении статуса кандидата, планирует организовать группа лиц, действующая как в Грузии, так и за за рубежом. Один из авторов плана – замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.
"Украина стала убежищем грузинских криминалов на высоких постах... Есть ли что-нибудь более постыдное, чем это?" – заявил Папуашвили.
На фоне солидарности грузинского народа некоторые представители украинской власти пытаются расшатать ситуацию в Грузии, отметил он.
Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, кроме Лорткипанидзе, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
По словам Папуашвили, в отношении Лорткипанидзе в Грузии заведено уголовное дело, в том числе из-за его личного участия в отправке Саакашвили из Украины в Грузию.
"Этот человек, грузин по национальности, не грузин душой и сердцем, пытается привести в беспорядок ситуацию в Грузии. Мы доподлинно знаем, в том числе, вы помните, даже были обнародованы телефонные разговоры, что Гия Лорткипанидзе был организатором проникновения Михаила Саакашвили в Грузию, единственной целью которого было расшатать Грузию, в том числе довести ситуацию до кровопролития", – заявил Папуашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии представили Украине доказательства участия Лорткипанидзе в отправке Саакашвили, но те никак не отреагировали.
По данным прокуратуры Грузии, экс-президент в сентябре 2021 года незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.
"Высокопоставленный чиновник службы разведки Украины устраивает нам беспорядки... Что может быть более скандального. Важно, что, с одной стороны, СГБ предупредила об этом общественность, заранее предоставила информацию, и с другой стороны – мы уже в очередной раз увидели материалы расследования по Лорткипанидзе, которого разоблачили во второй раз в организации заговоров против Грузии", – заявил Папуашвили.
По его словам, это результаты расследования, основанного на соответствующих доказательствах.
"Все это частично было замечено общественностью, она видела, к чему иногда радикальная оппозиция ведет общественность, и это не первая их попытка прийти к власти путем деструкции и обхода выборов. Поэтому, конечно, это серьезный вопрос", – заявил Папуашвили.
Позорными являются заявления некоторых представителей оппозиции, которые подвергают сомнению информацию Службы госбезопасности своей страны и сотрудничают и доверяют представителю спецслужбы иностранного государства, в данном случае Лорткипанидзе, отметил он
"Пусть эти люди определятся: они граждане и патриоты Грузии или грузинские политики, сотрудничающие с украинской разведкой", – подчеркнул Папуашвили.
По словам Папуашвили, даже не имея информации от СГБ, видно, что часть оппозиции и некоторые НПО сотрудничают с иностранными спецслужбами.
Мамаушавили, дав комментарий грузинскому СМИ, а Лорткипанидзе – через своего адвоката, заявили, что полностью отрицают результаты расследования СГБ.
Позиция оппозиции
Между тем в основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" назвали заявление СГБ Грузии смешным. По словам депутата от ЕНД Левана Бежашвили, цель власти не получение статуса страны-кандидата, а сохранение власти.
"Это заявление не следует воспринимать всерьез, поскольку оно не имеет ни оснований, ни силы. Их единственная цель – застраховать себя по отношению к статусу, и они действуют исходя из собственного параноидального страха. Общество справедливо потребует от власти ответа по поводу срыва процесса получения статуса", – заявил Бежашвили.
В свою очередь лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе назвал бредом и абсурдом распространенную СГБ информацию.
"Они борются против государственных интересов Грузии, они борются против нас, они борются против грузинского народа, они выдумывают абсурд, сочиняют сказки, чтобы полностью подчинить Грузию России", – заявил Вашадзе.
Расследование СГБ Грузии
В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворот.
Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"
Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.
Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.
Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.
Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов.
В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.
В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.