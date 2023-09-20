https://sputnik-georgia.ru/20230920/kommercheskie-banki-gruzii-dolzhny-podchinyatsya-glavnomu-regulyatoru--turnava-282454508.html
Коммерческие банки Грузии должны подчиняться главному регулятору – Турнава
Коммерческие банки Грузии должны подчиняться главному регулятору – Турнава
По ее словам, Нацбанк продолжает выполнять международные санкции 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T14:14+0400
2023-09-20T14:14+0400
2023-09-20T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Коммерческий сектор Грузии не имеет права не подчиняться регулятору, потому что руководствуется законодательством Национального банка, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава, отвечая на вопрос, есть ли у банков рычаги для принятия решения самостоятельно и не подчиняться решению НБ. Ранее два ведущих грузинских банка TBC Bank и Bank of Georgia заявили, что будут действовать в соответствии с международными санкциями, несмотря на заявление Нацбанка о внесении изменений в порядок их выполнения, если речь идет о гражданах Грузии. По ее словам, Нацбанк продолжает выполнять международные санкции, так же как финансовый и коммерческие секторы. "Я хотела бы пояснить, что мы также однозначно выполняем и продолжаем исполнять международные санкции. Есть положения, предусмотренные национальным законодательством, которые не являются частью международных санкций. Мы находимся в полном унисоне с финансовым сектором, коммерческими банками Грузии, и они, и мы выполняем международные санкции", – сказала Турнава. Как заявила Турнава, решение не распространять режим выполнения международных санкций на граждан Грузии до вынесения грузинским судом обвинительного приговора не было принято в защиту какого-либо конкретного человека. "Это изменение касается только лишь граждан Грузии, а не какого-либо конкретного лица. По этому поводу возникли различные интерпретации. Для нас не важны имя и фамилия попавшего под санкции гражданина Грузии. Поэтому я хотела бы сразу же сказать, что прикрепление этого решения к защите конкретного человека или во избежание санкций – это попытка политизировать решение", – заявила Турнава. Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции>>Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, если речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь тогда, когда грузинский суд уже вынес обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу. Тем самым НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США. Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии. В свою очередь, генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>Решение Нацбанка не распространять режим санкций на Парцхаладзе уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Роман Гоциридзе призвал и.о.президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, натия турнава, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
экономика, грузия, новости, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, натия турнава, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
Коммерческие банки Грузии должны подчиняться главному регулятору – Турнава
По ее словам, Нацбанк продолжает выполнять международные санкции
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Коммерческий сектор Грузии не имеет права не подчиняться регулятору, потому что руководствуется законодательством Национального банка, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава, отвечая на вопрос, есть ли у банков рычаги для принятия решения самостоятельно и не подчиняться решению НБ.
Ранее два ведущих грузинских банка TBC Bank и Bank of Georgia заявили, что будут действовать в соответствии с международными санкциями, несмотря на заявление Нацбанка о внесении изменений в порядок их выполнения, если речь идет о гражданах Грузии.
"Коммерческий сектор не имеет права не подчиняться регулятору, потому что коммерческий сектор является коммерческим сектором Грузии и руководствуется нашим законодательством", – заявила Турнава.
По ее словам, Нацбанк продолжает выполнять международные санкции, так же как финансовый и коммерческие секторы.
"Я хотела бы пояснить, что мы также однозначно выполняем и продолжаем исполнять международные санкции. Есть положения, предусмотренные национальным законодательством, которые не являются частью международных санкций. Мы находимся в полном унисоне с финансовым сектором, коммерческими банками Грузии, и они, и мы выполняем международные санкции", – сказала Турнава.
Как заявила Турнава, решение не распространять режим выполнения международных санкций на граждан Грузии до вынесения грузинским судом обвинительного приговора не было принято в защиту какого-либо конкретного человека.
"Это изменение касается только лишь граждан Грузии, а не какого-либо конкретного лица. По этому поводу возникли различные интерпретации. Для нас не важны имя и фамилия попавшего под санкции гражданина Грузии. Поэтому я хотела бы сразу же сказать, что прикрепление этого решения к защите конкретного человека или во избежание санкций – это попытка политизировать решение", – заявила Турнава.
Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, если речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь тогда, когда грузинский суд уже вынес обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу. Тем самым НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США.
Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии.
В свою очередь, генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе.
Решение Нацбанка не распространять режим санкций на Парцхаладзе уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Роман Гоциридзе призвал и.о.президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку.
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.