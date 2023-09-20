https://sputnik-georgia.ru/20230920/kommercheskie-banki-gruzii-dolzhny-podchinyatsya-glavnomu-regulyatoru--turnava-282454508.html

Коммерческие банки Грузии должны подчиняться главному регулятору – Турнава

Коммерческие банки Грузии должны подчиняться главному регулятору – Турнава

По ее словам, Нацбанк продолжает выполнять международные санкции 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T14:14+0400

2023-09-20T14:14+0400

2023-09-20T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Коммерческий сектор Грузии не имеет права не подчиняться регулятору, потому что руководствуется законодательством Национального банка, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава, отвечая на вопрос, есть ли у банков рычаги для принятия решения самостоятельно и не подчиняться решению НБ. Ранее два ведущих грузинских банка TBC Bank и Bank of Georgia заявили, что будут действовать в соответствии с международными санкциями, несмотря на заявление Нацбанка о внесении изменений в порядок их выполнения, если речь идет о гражданах Грузии. По ее словам, Нацбанк продолжает выполнять международные санкции, так же как финансовый и коммерческие секторы. "Я хотела бы пояснить, что мы также однозначно выполняем и продолжаем исполнять международные санкции. Есть положения, предусмотренные национальным законодательством, которые не являются частью международных санкций. Мы находимся в полном унисоне с финансовым сектором, коммерческими банками Грузии, и они, и мы выполняем международные санкции", – сказала Турнава. Как заявила Турнава, решение не распространять режим выполнения международных санкций на граждан Грузии до вынесения грузинским судом обвинительного приговора не было принято в защиту какого-либо конкретного человека. "Это изменение касается только лишь граждан Грузии, а не какого-либо конкретного лица. По этому поводу возникли различные интерпретации. Для нас не важны имя и фамилия попавшего под санкции гражданина Грузии. Поэтому я хотела бы сразу же сказать, что прикрепление этого решения к защите конкретного человека или во избежание санкций – это попытка политизировать решение", – заявила Турнава. Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции>>Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, если речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь тогда, когда грузинский суд уже вынес обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу. Тем самым НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США. Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии. В свою очередь, генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>Решение Нацбанка не распространять режим санкций на Парцхаладзе уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Роман Гоциридзе призвал и.о.президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, натия турнава, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия