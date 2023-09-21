https://sputnik-georgia.ru/20230921/glava-natsbanka-gruzii-rasskazala-missii-mvf-o-prichinakh-svoego-skandalnogo-resheniya-282528555.html

Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения

Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения

Турнава отметила, что будут сохранены все правила и ограничения, которые США, ЕС и Великобритания ввели в отношении России 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T20:11+0400

2023-09-21T20:11+0400

2023-09-21T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава пояснила постоянному представителю миссии Международного валютного фонда (МВФ) Эндрю Джувеллу, что означают изменения в порядке исполнения санкций и почему необходимость принятия этого решения стоит на повестке дня, сообщил Нацбанк. Нацбанк Грузии 19 сентября изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. На встрече с представителем миссии МВФ, Турнава отметила, что будут сохранены все правила и ограничения, которые США, ЕС и Великобритания ввели в отношении России. Нацбанк отметил, что находится в интенсивной коммуникации с финансовым сектором, международными финансовыми институтами и всеми заинтересованными сторонами для предоставления необходимой информации. Сотрудничество с МВФ МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. МВФ ознакомили с реформами Национального банка Грузии >>Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, экономика, натия турнава, отар парцхаладзе, мвф, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции