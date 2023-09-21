https://sputnik-georgia.ru/20230921/kobakhidze-prizyv-glave-natsbanka-gruzii-uyti-v-otstavku---davlenie-so-storony-prezidenta-282474686.html

Кобахидзе: призыв главе Нацбанка Грузии уйти в отставку – давление со стороны президента

Кобахидзе: призыв главе Нацбанка Грузии уйти в отставку – давление со стороны президента

Президент Грузии считает, что Натия Турнава не смогла защитить независимость Национального банка 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T07:00+0400

2023-09-21T07:00+0400

2023-09-21T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава подать в отставку является давлением и не входит в компетенцию главы государства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире "Рустави 2". Зурабишвили призвала Турнава покинуть пост из-за решения Нацбанка отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. В результате, трое вице-президентов и советник главы регулятора в среду приняли решение об отставке. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. Зурабишвили заявила, что Турнава не смогла защитить независимость Национального банка, а наоборот, нанесла ущерб этому принципу.Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти. Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку>>И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. По словам Кобахидзе, никакое давление на изменение решения регулятора оказано не было, а лишь было дана правовая оценка первоначальному решению Нацбанка, который ее переосмыслил в правовом ключе. Ранее Кобахидзе заявил, что первоначальное решение Нацбанка по Парцхаладзе прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности, так как было назначено правовое наказание в отношении конкретного лица, хотя ему не вынесен соответствующий приговор.Санкции против Пархаладзе США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, фсб, сша, тбилиси