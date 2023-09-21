https://sputnik-georgia.ru/20230921/kobakhidze-prizyv-glave-natsbanka-gruzii-uyti-v-otstavku---davlenie-so-storony-prezidenta-282474686.html
Кобахидзе: призыв главе Нацбанка Грузии уйти в отставку – давление со стороны президента
Кобахидзе: призыв главе Нацбанка Грузии уйти в отставку – давление со стороны президента
Президент Грузии считает, что Натия Турнава не смогла защитить независимость Национального банка 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T07:00+0400
2023-09-21T07:00+0400
2023-09-21T07:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава подать в отставку является давлением и не входит в компетенцию главы государства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире "Рустави 2". Зурабишвили призвала Турнава покинуть пост из-за решения Нацбанка отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. В результате, трое вице-президентов и советник главы регулятора в среду приняли решение об отставке. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. Зурабишвили заявила, что Турнава не смогла защитить независимость Национального банка, а наоборот, нанесла ущерб этому принципу.Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти. Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку>>И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. По словам Кобахидзе, никакое давление на изменение решения регулятора оказано не было, а лишь было дана правовая оценка первоначальному решению Нацбанка, который ее переосмыслил в правовом ключе. Ранее Кобахидзе заявил, что первоначальное решение Нацбанка по Парцхаладзе прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности, так как было назначено правовое наказание в отношении конкретного лица, хотя ему не вынесен соответствующий приговор.Санкции против Пархаладзе США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, фсб, сша, тбилиси
грузия, политика, новости, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, фсб, сша, тбилиси
Кобахидзе: призыв главе Нацбанка Грузии уйти в отставку – давление со стороны президента
07:00 21.09.2023 (обновлено: 07:06 21.09.2023)
Президент Грузии считает, что Натия Турнава не смогла защитить независимость Национального банка
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава подать в отставку является давлением и не входит в компетенцию главы государства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире "Рустави 2".
Зурабишвили призвала Турнава покинуть пост из-за решения Нацбанка отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. В результате, трое вице-президентов и советник главы регулятора в среду приняли решение об отставке. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.
"Когда выходит президент Грузии и прямо требует, это не ее компетенция, сложить с себя обязанности президента Национального банка и выйти из Совета Национального банка, это именно давление", – заявил Кобахидзе.
Зурабишвили заявила, что Турнава не смогла защитить независимость Национального банка, а наоборот, нанесла ущерб этому принципу.
Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.
И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.
По словам Кобахидзе, никакое давление на изменение решения регулятора оказано не было, а лишь было дана правовая оценка первоначальному решению Нацбанка, который ее переосмыслил в правовом ключе.
"Юридическая оценка решения Нацбанка оказалась давлением, это же абсурд. Ты оцениваешь юридически, можешь юридически оценить любой акт правительства, акт парламента и Нацбанка, аудитора и всех, какое это давление?!" – сказал он.
Ранее Кобахидзе заявил, что первоначальное решение Нацбанка по Парцхаладзе прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности, так как было назначено правовое наказание в отношении конкретного лица, хотя ему не вынесен соответствующий приговор.
Санкции против Пархаладзе
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.