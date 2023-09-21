https://sputnik-georgia.ru/20230921/kogda-v-gruzii-vyberut-investora-dlya-proekta-porta-anakliya-282480858.html

Когда в Грузии выберут инвестора для проекта порта Анаклия?

Когда в Грузии выберут инвестора для проекта порта Анаклия?

Комиссия отобрала двух претендентов, которые должны предоставить необходимую документацию 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T11:32+0400

2023-09-21T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Межведомственная правительственная комиссия, созданная для выбора частного партнера по проекту глубоководного порта Анаклия в Грузии, ждет в течение нескольких месяцев представления технического, коммерческого и финансового предложений от двух компаний, перешедших на второй этап, в результате чего выберет победителя, сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Комиссия детально рассмотрела документацию компаний, участвующих в объявленном выражении интересов, и на очередном заседании 20 сентября приняла решение о переводе двух претендентов на следующий этап. В рамках заседания соответствующие протоколы подписали члены комиссии, в том числе главы Минэкономики, Минфина, Минрегионразвития и Минсельхоза Грузии. Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия>>Развитие портовой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений правительства Грузии, где особое значение придается вопросу строительства глубоководного порта в Анаклия. После того, как первоначальный инвестор проекта не выполнил свои обязательства и инвестиционная территория вернулась в собственность государства, Агентство развития глубоководного порта Анаклия с помощью авторитетных международных консультантов обновило прогнозы грузопотоков и бизнес-модель для проекта Анаклия, а также обеспечило разработку новой маркетинговой стратегии и выбор оптимальной модели государственно-частного партнерства. Все процедуры были проведены на высоком уровне, после чего в феврале этого года начался формальный процесс отбора частного партнера. Параллельно с этим процессом государство создало компанию, которая начала подготовительные работы к строительству морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез). Этой же компании в качестве капитального вклада будет передана часть земельных участков, необходимых для первой фазы строительства. Согласно решению правительства победивший инвестор/частный партнер в заявленном выражении заинтересованности будет инвестировать в созданную совместно с вышеупомянутым государственным предприятием компанию, которая будет развивать порт Анаклия. Планы по порту Анаклия Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Инвесторы из каких стран заинтересованы в строительстве глубоководного порта в Грузии?>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (1,1 миллион долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, консорциум развития анаклия, поти, батуми