https://sputnik-georgia.ru/20230922/oppozitsiya-khochet-razvalit-rastuschuyu-ekonomiku-gruzii---deputat-282567404.html

Оппозиция хочет развалить растущую экономику Грузии – депутат

Оппозиция хочет развалить растущую экономику Грузии – депутат

Несмотря на события, развернувшиеся вокруг Национального банка, все увидели, что банковская система Грузии является прочной, заявил депутат 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T20:37+0400

2023-09-22T20:37+0400

2023-09-22T20:54+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Оппозиция хочет подорвать и развалить растущую экономику Грузии для роста негативных настроений среди народа на социальной почве, заявил член парламентского большинства, председатель комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили. Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов и советника главы регулятора на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. По словам депутата, несмотря на события, развернувшиеся вокруг Национального банка, все увидели, что банковская система Грузии является прочной и нет никакой угрозы ни инфляции, ни курсу лари. Как заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия, национальная валюта Грузии начала обесценивание из-за скандала вокруг Национального банка, в частности, отставки членов Совета регулятора. Эксперт пояснил, что уход членов Совета Нацбанка в данном случае имеет политический подтекст, инвесторы и граждане, у которых деньги на депозитах в лари, уже пытаются переводить суммы в доллары, то есть растет спрос на доллар, что привело к обесцениванию лари. Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения >>С начала недели лари обесценился на 1,6%. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 22 сентября, составил 2,6879 GEL/$1. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, национальный банк грузии