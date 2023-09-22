https://sputnik-georgia.ru/20230922/prezident-gruzii-predstavlyaet-partiyu-voyny---mdinaradze-282557981.html

Президент Грузии представляет "партию войны" – Мдинарадзе

Президент Грузии представляет "партию войны" – Мдинарадзе

По словам Мдинарадзе, "радикальная оппозиция" планировала обрушить финансовую систему Грузии 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T17:02+0400

2023-09-22T17:02+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не выражает волю грузинского народа, она является обычным оппозиционером и представителем "партии войны", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. О том, что президент Грузии объединилась с "радикальной оппозицией" и пыталась саботировать Нацбанк, ранее заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Зурабишвили встретилась с кандидатами на пост членов в Совет Нацбанка и просила их отказаться от предложения. "Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейщую оппозиционнонную партия "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Их также называют "радикальной оппозицией". Президент Грузии действует в унисон с "радикальной оппозицией" – Каладзе>>>По словам Мдинарадзе, согласно плану "радикальной оппозиции" финансовая система Грузии должна была рухнуть. "Несколько месяцев назад, готовя изменения, они впали в истерику, и оказалось, что у них был план. Возможно, они знали некоторые вещи заранее, что будут санкции и т. д. Согласно этому плану, финансовая система Грузии должна была рухнуть. Однако система не рухнула, потому что мы правильно приняли закон, правильно организовали систему", – подчеркнул Мдинарадзе. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии, и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, великобритания, натия турнава, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение