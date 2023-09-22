https://sputnik-georgia.ru/20230922/prezident-gruzii-predstavlyaet-partiyu-voyny---mdinaradze-282557981.html
Президент Грузии представляет "партию войны" – Мдинарадзе
Президент Грузии представляет "партию войны" – Мдинарадзе
По словам Мдинарадзе, "радикальная оппозиция" планировала обрушить финансовую систему Грузии 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T17:02+0400
2023-09-22T17:02+0400
2023-09-22T17:37+0400
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единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не выражает волю грузинского народа, она является обычным оппозиционером и представителем "партии войны", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. О том, что президент Грузии объединилась с "радикальной оппозицией" и пыталась саботировать Нацбанк, ранее заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Зурабишвили встретилась с кандидатами на пост членов в Совет Нацбанка и просила их отказаться от предложения. "Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейщую оппозиционнонную партия "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Их также называют "радикальной оппозицией". Президент Грузии действует в унисон с "радикальной оппозицией" – Каладзе>>>По словам Мдинарадзе, согласно плану "радикальной оппозиции" финансовая система Грузии должна была рухнуть. "Несколько месяцев назад, готовя изменения, они впали в истерику, и оказалось, что у них был план. Возможно, они знали некоторые вещи заранее, что будут санкции и т. д. Согласно этому плану, финансовая система Грузии должна была рухнуть. Однако система не рухнула, потому что мы правильно приняли закон, правильно организовали систему", – подчеркнул Мдинарадзе. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии, и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, великобритания, натия турнава, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, сша, великобритания, натия турнава, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Президент Грузии представляет "партию войны" – Мдинарадзе
17:02 22.09.2023 (обновлено: 17:37 22.09.2023)
По словам Мдинарадзе, "радикальная оппозиция" планировала обрушить финансовую систему Грузии
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не выражает волю грузинского народа, она является обычным оппозиционером и представителем "партии войны", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
О том, что президент Грузии объединилась с "радикальной оппозицией" и пыталась саботировать Нацбанк, ранее заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Зурабишвили встретилась с кандидатами на пост членов в Совет Нацбанка и просила их отказаться от предложения.
"К сожалению, сегодня Саломе Зурабишвили не является президентом народа, который ее избрал... Она является представителем определенной партии, которую в Грузии мы называем партией войны и предательства. К сожалению, она обыкновенный оппозиционер, и она больше не выражает волю грузинского народа ни в каком направлении", – заявил Мдинарадзе.
"Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейщую оппозиционнонную партия "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Их также называют "радикальной оппозицией".
По словам Мдинарадзе, согласно плану "радикальной оппозиции" финансовая система Грузии должна была рухнуть.
"Несколько месяцев назад, готовя изменения, они впали в истерику, и оказалось, что у них был план. Возможно, они знали некоторые вещи заранее, что будут санкции и т. д. Согласно этому плану, финансовая система Грузии должна была рухнуть. Однако система не рухнула, потому что мы правильно приняли закон, правильно организовали систему", – подчеркнул Мдинарадзе.
Скандал вокруг Нацбанка
Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами.
В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности.
На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор.
Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США.
Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента.
Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии, и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.