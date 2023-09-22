https://sputnik-georgia.ru/20230922/veduschie-turoperatory-germanii-oznakomilis-s-turisticheskim-potentsialom-gruzii-282565702.html

Ведущие туроператоры Германии ознакомились с туристическим потенциалом Грузии

Ведущие туроператоры Германии ознакомились с туристическим потенциалом Грузии

Туристические компании Германии заинтересованы в подготовке туристических пакетов в направлении Грузии, которые они предложат потенциальным путешественникам 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T19:46+0400

2023-09-22T19:46+0400

2023-09-22T19:46+0400

новости

грузия

туризм

экономика

германия

национальная администрация туризма грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282114304_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_310eaa994f2819397cc5975ddb2e13ca.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Туроператоры в пяти городах Германии ознакомились с туристическими продуктами Грузии, морскими, горными и оздоровительными курортами, охраняемыми территориями, местами для приключений, культурой, грузинской кухней и вином, сообщила Национальная администрация туризма. Ведомство провело презентации туристического потенциала Грузии во Франкфурте, Дюссельдорфе, Гамбурге, Мюнхене и Берлине. В мероприятиях приняли участие более 350 немецких туроператоров и представителей СМИ, в том числе представители таких известных туристических компаний и изданий, как TUI, DVR, Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Falstaff, Globetrotter и других. Доходы Грузии от туризма – данные инвесткомпании >>Масштабная маркетинговая кампания Администрации была проведена в сотрудничестве с одним из крупнейших немецких маркетинговых и PR-агентств KPRN Network GmbH. По информации Администрации, туристические компании Германии заинтересованы в подготовке туристических пакетов в направлении Грузии, которые они предложат потенциальным путешественникам. Параллельно с презентациями в Германии Национальная администрация туризма принимает представителей ведущих СМИ, влиятельных лиц, блоггеров и туроператоров из Германии в Грузии. На что тратят деньги иностранцы в Грузии>>По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте – граждане России, которые осуществили в первом полугодии 2023 года 577,6 тысячи визитов, на 133,7% больше, чем в январе-июне 2022 года. Экономика, туризм и инвестиции – парламентарии Грузии провели встречи в Израиле >>По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросли на 57,9%. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов. При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, туризм, экономика, германия, национальная администрация туризма грузии