https://sputnik-georgia.ru/20230923/gruziya-prokladyvaet-energokabel-v-evropu---premer-rasskazal-podrobnosti-na-ga-oon-282587053.html

Грузия прокладывает энергокабель в Европу – премьер рассказал подробности на ГА ООН

Грузия прокладывает энергокабель в Европу – премьер рассказал подробности на ГА ООН

Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T16:30+0400

2023-09-23T16:30+0400

2023-09-23T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Реалиазация проекта прокладки Черноморского подводного кабеля из Грузии в Европу укрепит энергетическую безопасность в Европе и регионе Южного Кавказа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азебайджана будет идти в Европу, правительства этих двух стран, а также Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По его словам, реализация проекта создаст новые возможности для транзита между Европой и Южным Кавказом. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Подписан меморандум о создании СП для передачи электроэнергии из Грузии в Европу>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Кроме того, в своем выступлении премьер отметил, что Грузия признает как растущий спрос на энергию, так и необходимость борьбы с изменением климата. Страна активно реализует новые инициативы в области возобновляемой энергетики, в том числе с использованием воды, ветра, солнца и других устойчивых источников, отметил он.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Грузия экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года>>По данным оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано было 14,2 миллиарда киловатт-часов. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Переход на альтернативные источники энергии В Грузии разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики>>На первом этапе новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов). Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европа, черное море, азербайджан, всемирный банк, экономика