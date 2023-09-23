https://sputnik-georgia.ru/20230923/prezident-gruzii-peredumala-lishat-partskhaladze-grazhdanstva-strany-282575546.html

Президент Грузии передумала лишать Парцхаладзе гражданства страны

Президент Грузии передумала лишать Парцхаладзе гражданства страны

Президент считает, что если Парцхаладзе виновен, то должен быть наказан именно как гражданин Грузии 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не считает целесообразным лишать бывшего генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США, гражданства страны, сообщила администрация главы государства. Ранее пресс-служба главы государства заявила, что Зурабишвили ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Парцхаладще, которое она незамедлительно удовлетворит. По информации пресс-службы, президент считает, что если Парцхаладзе виновен, то должен быть наказан именно как гражданин Грузии. Минюст Грузии приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Парцхаладзе. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут от США доказательств вины Парцхаладзе. Председатель партии Ираклий Кобахидзе напомнил о презумпции невиновности. Уголовщина или политика? – с чем ассоциируется в Грузии имя Отара Парцхаладзе >>США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кто стоит за введением санкций в отношении бывшего генпрокурора Грузии? Ответ Мдинарадзе >>Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос >>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, саломе зурабишвили , отар парцхаладзе, гражданство грузии, фсб, сгб