https://sputnik-georgia.ru/20230924/prezident-gruzii-ne-narushaet-konstitutsiyu--administratsiya-glavy-gosudarstva-282606349.html

Президент Грузии не нарушает Конституцию – администрация главы государства

Президент Грузии не нарушает Конституцию – администрация главы государства

Президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны, говорится в заявлении 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T21:36+0400

2023-09-24T21:36+0400

2023-09-24T21:36+0400

политика

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отар парцхаладзе

сша

президент грузии

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Грузии не нарушает ни Конституцию, ни закон, так как у нее в распоряжении не более трех месяцев на решение вопроса о лишении гражданства бывшего генпрокурора Грузии Ираклия Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США, сообщает администрация главы государства. Пресс-служба президента 19 сентября заявила, что Зурабишвили ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Парцхаладзе, которое она незамедлительно удовлетворит. Однако 21 сентября стало известно, что Зурабишвили считает нецелесообразным лишать Парцхаладзе гражданства на данном этапе, так как если он виновен, то должен быть наказан именно как гражданин Грузии. Что касается решения президента, то, как отметили в администрации, она полностью понимает юридическую и моральную сторону этого вопроса. "Этим решением президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны. Особенно сегодня, когда решается европейское будущее Грузии", – говорится в заявлении. По сообщению администрации президента, 21 сентября избрание депутатами парламента Грузии двух членов Нацбанка стало люстрацией того, почему в июне они отклонили кандидатуру, представленную президентом, Георгия Бакрадзе. Президент Грузии передумала лишать Парцхаладзе гражданства страны >>Депутаты парламента Грузии избрали кандидатуры бывшего депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нану Кеинишвили и экс-главу Фонда развития Тбилиси Теймураза Хомерики членами Совета Нацбанка. "Что касается кандидатов в члены правления Национального банка, то после публичного и позорного отклонения кандидатуры Георгия Бакрадзе, признанного всеми профессиональным и опытным сотрудником, возникла необходимость люстрации этого порочного процесса, осуществляемого большинства, который был утвержден парламентом 21 сентября 82 и 83 голосами", – говорится в заявлении. Парцхаладзе и санкции США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, также попавший под санкции, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. Уголовщина или политика? – с чем ассоциируется в Грузии имя Отара Парцхаладзе >>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Кто стоит за введением санкций в отношении бывшего генпрокурора Грузии? Ответ Мдинарадзе >> Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, отар парцхаладзе, сша, президент грузии, саломе зурабишвили