https://sputnik-georgia.ru/20230926/reshenie-natsbanka-gruzii-po-sanktsiyam-obsudili-glava-regulyatora-i-posol-es-282702660.html
Решение Нацбанка Грузии по санкциям обсудили глава регулятора и посол ЕС
Решение Нацбанка Грузии по санкциям обсудили глава регулятора и посол ЕС
Национальный банк находится в постоянной связи с коммерческими банками и международными организациями, заявила глава регулятора 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T22:15+0400
2023-09-26T22:15+0400
2023-09-26T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Изменение порядка реализации международного санкционного режима, принятое Нацбанком Грузии, обсудила на встрече и. о. президента регулятора Натия Турнава с послом Европейского Союза в Грузии Павлом Герчинским, сообщает пресс-служба Нацбанка. Нацбанк Грузии 19 сентября изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Как было отмечено на встрече, цель изменения – совершенствование процесса исполнения международных санкций и приведение их в соответствие с местным законодательством. И. о. президента подчеркнула, что Национальный банк находится в постоянной связи с коммерческими банками и международными организациями. В разговоре также была затронута необходимость возобновления временно приостановленной программы с Международным валютным фондом. Регулятор не нуждается в ничьих указаниях – и. о. президента Нацбанка Грузии >>По словам Турнава, стороны обсудили важность макроэкономической стабильности Грузии и то, какие проблемы существуют на данном этапе. По словам посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, на встрече была подчеркнута важность Национального банка как сильного и независимого профессионального государственного учреждения. По словам дипломата, из 12 рекомендаций вторая касается сильных государственных институтов. Грузия в ожидании статуса Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, натия турнава, отар парцхаладзе, еврокомиссия, сша, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, экономика, натия турнава, отар парцхаладзе, еврокомиссия, сша, грузия - евросоюз
Решение Нацбанка Грузии по санкциям обсудили глава регулятора и посол ЕС
22:15 26.09.2023 (обновлено: 22:20 26.09.2023)
Национальный банк находится в постоянной связи с коммерческими банками и международными организациями, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Изменение порядка реализации международного санкционного режима, принятое Нацбанком Грузии, обсудила на встрече и. о. президента регулятора Натия Турнава с послом Европейского Союза в Грузии Павлом Герчинским, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Нацбанк Грузии 19 сентября изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США.
"Мы отметили, что внесенные изменения призваны привести санкции в полное соответствие с законодательством Грузии. Мы еще раз отметили, что финансовая система и Национальный банк Грузии остаются приверженными осуществлению международных санкций. Конечно, у посла были вопросы по поводу этого решения, по которым он получил подробные разъяснения с нашей стороны", – сказала Турнава.
Как было отмечено на встрече, цель изменения – совершенствование процесса исполнения международных санкций и приведение их в соответствие с местным законодательством.
И. о. президента подчеркнула, что Национальный банк находится в постоянной связи с коммерческими банками и международными организациями.
В разговоре также была затронута необходимость возобновления временно приостановленной программы с Международным валютным фондом.
По словам Турнава, стороны обсудили важность макроэкономической стабильности Грузии и то, какие проблемы существуют на данном этапе.
По словам посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, на встрече была подчеркнута важность Национального банка как сильного и независимого профессионального государственного учреждения.
"Мы говорили о последних процессах в Нацбанке... Конечно, мы особо отметили необходимость макроэкономической стабильности для всех стран, получающих помощь ЕС. Особенно сейчас, когда через месяц Еврокомиссия опубликует первый отчет о расширении Грузии", – заявил Герчинский.
По словам дипломата, из 12 рекомендаций вторая касается сильных государственных институтов.
Грузия в ожидании статуса
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Скандал вокруг Нацбанка
Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами.
В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности.
На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор.
Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США.
Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента.
Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.