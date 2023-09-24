https://sputnik-georgia.ru/20230924/regulyator-ne-nuzhdaetsya-v-nichikh-ukazaniyakh--i-o-prezidenta-natsbanka-gruzii-282597974.html
Регулятор не нуждается в ничьих указаниях – и. о. президента Нацбанка Грузии
Регулятор не нуждается в ничьих указаниях – и. о. президента Нацбанка Грузии
Практика санкций – это новая реальность, она не закончится завтра и послезавтра, а будет существовать ближайшие несколько лет, заявила Турнава 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T12:03+0400
2023-09-24T12:03+0400
2023-09-24T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Нацбанк Грузии и ее президент не нуждаются в чьих-либо указаниях по выполнению международных обязательств и в их соответствии грузинскому законодательству, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава. После решения Нацбанка заморозить счета экс-прокурора Отара Парцхаладзе с критикой регулятора выступил председатель правящей парии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он напомнил о презумпции невиновности и о беспрецедентности этого случая, когда речь шла о санкциях в отношении гражданина Грузии. В оппозиции заявление Кобахидзе назвали давлением на регулятора. Кроме того, она отметила, что заслуживают внимания выступления политиков, критикующих Нацбанк, хотя их высказывания не влияют на решения Нацбанка, поскольку это независимый институт и решения принимаются независимо. "Нас критиковали разные политики еще до того, как было принято это решение, и они нас критиковали и после, но ничего подобного нас не касается. Не могу сказать, что нам это нравится, но мы всегда спокойно воспринимаем подобную критику. Точно так же, как нам не нравится, когда нас хвалят и нам не нужно никого защищать", – сказала Турнава. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>По ее словам, спустя несколько дней она еще больше убедилась в том, что решение Нацбанка, касающееся попавших под санкции граждан Грузии, было верным. "С точки зрения сегодняшнего дня, что происходит и что я наблюдаю, вокруг того же Парцхаладзе и т. д. Я еще больше убедилась, что наше решение было правильным, что мы не стали ждать, пока проблемы углубятся, еще большего развития этих дебатов", – заявила Турнава. По ее словам, практика санкций – это новая реальность, она не закончится завтра и послезавтра, а будет существовать ближайшие несколько лет, которые могут быть расширены или изменены. Именно поэтому вопрос применения санкций должен быть решен в самом начале. Турнава также заявила, что практика применения санкций в разных странах разная, что уже показывает, что применение санкций не может и не происходит везде автоматически, единообразно и одновременно. "Я говорю о тех же странах-членах ЕС, Канаде и ряде развитых стран, где нет вопроса, признает эта страна санкции или нет. Наоборот, чаще всего они являются авторами санкций, но всегда стараются найти правильный баланс между международными обязательствами и своими национальными, суверенными функциями и законодательством", – сказала Турнава. Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения >>Кроме того, как отметила и. о. президента регулятора, поскольку другим странам удается найти хороший баланс, Грузия также сделала шаг к этому балансу. По ее словам, существуют исключения и решения о том, что человек, как бы он ни был санкционирован, даже с гуманитарной точки зрения, не должен быть отрезан от всех финансовых услуг сразу. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, натия турнава, сша, отар парцхаладзе, антироссийские санкции, национальный банк грузии
грузия, новости, политика, экономика, натия турнава, сша, отар парцхаладзе, антироссийские санкции, национальный банк грузии
Регулятор не нуждается в ничьих указаниях – и. о. президента Нацбанка Грузии
Практика санкций – это новая реальность, она не закончится завтра и послезавтра, а будет существовать ближайшие несколько лет, заявила Турнава
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Нацбанк Грузии и ее президент не нуждаются в чьих-либо указаниях по выполнению международных обязательств и в их соответствии грузинскому законодательству, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава.
После решения Нацбанка заморозить счета экс-прокурора Отара Парцхаладзе с критикой регулятора выступил председатель правящей парии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он напомнил о презумпции невиновности и о беспрецедентности этого случая, когда речь шла о санкциях в отношении гражданина Грузии. В оппозиции заявление Кобахидзе назвали давлением на регулятора.
"Заявление Ираклия Кобахидзе вызвало вопросы, где он нас раскритиковал. Конечно, с его стороны это было выступление и комментарий, требующий внимания, но ни мне, ни Нацбанку не нужны чьи-либо указания по приведению выполнения международных обязательств в большее соответствие с местным законодательством", – сказала Турнава в эфире Первого канала.
Кроме того, она отметила, что заслуживают внимания выступления политиков, критикующих Нацбанк, хотя их высказывания не влияют на решения Нацбанка, поскольку это независимый институт и решения принимаются независимо.
"Нас критиковали разные политики еще до того, как было принято это решение, и они нас критиковали и после, но ничего подобного нас не касается. Не могу сказать, что нам это нравится, но мы всегда спокойно воспринимаем подобную критику. Точно так же, как нам не нравится, когда нас хвалят и нам не нужно никого защищать", – сказала Турнава.
По ее словам, спустя несколько дней она еще больше убедилась в том, что решение Нацбанка, касающееся попавших под санкции граждан Грузии, было верным.
"С точки зрения сегодняшнего дня, что происходит и что я наблюдаю, вокруг того же Парцхаладзе и т. д. Я еще больше убедилась, что наше решение было правильным, что мы не стали ждать, пока проблемы углубятся, еще большего развития этих дебатов", – заявила Турнава.
"Национальный банк и финансовая система остаются верными международным санкциям. Здесь речь идет о том, как улучшить исполнение, чтобы в будущем даже не возникло вопроса и в судебной практики, которая помешала бы нам это сделать", – сказала Турнава.
По ее словам, практика санкций – это новая реальность, она не закончится завтра и послезавтра, а будет существовать ближайшие несколько лет, которые могут быть расширены или изменены. Именно поэтому вопрос применения санкций должен быть решен в самом начале.
Турнава также заявила, что практика применения санкций в разных странах разная, что уже показывает, что применение санкций не может и не происходит везде автоматически, единообразно и одновременно.
"Я говорю о тех же странах-членах ЕС, Канаде и ряде развитых стран, где нет вопроса, признает эта страна санкции или нет. Наоборот, чаще всего они являются авторами санкций, но всегда стараются найти правильный баланс между международными обязательствами и своими национальными, суверенными функциями и законодательством", – сказала Турнава.
Кроме того, как отметила и. о. президента регулятора, поскольку другим странам удается найти хороший баланс, Грузия также сделала шаг к этому балансу.
По ее словам, существуют исключения и решения о том, что человек, как бы он ни был санкционирован, даже с гуманитарной точки зрения, не должен быть отрезан от всех финансовых услуг сразу.
Скандал вокруг Нацбанка
Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами.
В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности.
На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор.
Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США.
Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента.
Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.