https://sputnik-georgia.ru/20230421/ministr-u-gruzii-bolshoy-potentsial-razvitiya-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-276960116.html

Министр: у Грузии большой потенциал развития возобновляемых источников энергии

Министр: у Грузии большой потенциал развития возобновляемых источников энергии

В планах правительства Грузии – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T23:01+0400

2023-04-21T23:01+0400

2023-04-21T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. У Грузии особый потенциал развития возобновляемых источников энергии, что напрямую связано с энергетической независимостью и безопасностью страны, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на конференции "Привлечение финансирования международных финансовых институтов для проектов по возобновляемой энергетике". Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления электроэнергии. По его словам, важно реализовать множество конкурентоспособных проектов, чтобы в стране были все предпосылки для развития. Министр отметил, что в этом процессе важна не только политика правительства, которая способствует развитию структуры энергетики из возобновляемых источников, но также очень важно и привлечение международных финансовых организаций, их участие и реализация с ними важных устойчивых проектов. Крупная энергетическая компания заинтересована в инвестициях в Грузию >>"Именно поэтому в прошлом году мы провели очень важный рабочий процесс с международными партнерами, чтобы страна разработала конкретные схемы поддержки и у инвесторов и девелоперов появилась возможность реализации проектов, в том числе привлечение финансовых ресурсов", – сказал Леван Давиташвили. Конференция была организована Ассоциацией развития возобновляемых источников энергии Грузии (GREDA) при поддержке банка TBC. Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля? >>Цель мероприятия – информирование частных компаний в области возобновляемых источников энергии о сотрудничестве с международными финансовыми институтами, а также содействие доступности финансирования и информирование финансовых учреждений о последних новшествах в энергосекторе Грузии. Большие планы В планах правительства Грузии – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Худони ГЭС в Грузии построят без затопления церкви и кладбища>>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, энергетика грузии