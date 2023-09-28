https://sputnik-georgia.ru/20230928/282755095.html

Путин был прав: "токсичная комбинация" разваливает Европу

Путин был прав: "токсичная комбинация" разваливает Европу

Еще в 2012 году Владимир Путин написал программную статью о национальном вопросе, в которой указал и на "провал мультикультурного проекта" 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T16:10+0400

2023-09-28T16:10+0400

2023-09-28T16:10+0400

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Мультикультурализм провалился, а нелегальная миграция — главная угроза для Запада. С такими заявлениями публично выступила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман, представив свою программную речь в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, пишет колумнист РИА Новости. "Неконтролируемая иммиграция, неадекватная интеграция и ошибочная догма мультикультурализма в последние несколько десятилетий оказались токсичной комбинацией для Европы", — заявила министр. Она добавила: мультикультурализм "потерпел неудачу, потому что позволил людям прийти в наше общество и жить в нем параллельными жизнями" и даже "вести жизнь, направленную на подрыв стабильности и угрозу безопасности нашего общества". Читаешь эту речь и поневоле думаешь: а ведь вас, дорогие европейцы, давно предупреждали об этом! Помнится, еще в 2012 году Владимир Путин, который был тогда премьер-министром России, написал программную статью о национальном вопросе, где он указал и на "провал мультикультурного проекта", и на то, что для Европы это станет серьезным вызовом уже в ближайшие годы. Ох, как же тогда на него набросились западные и наши, отечественные либералы, для которых такая постановка вопроса казалась крамольной. Теперь, послушав Браверман, так и хочется спросить этих либералов: и кто же оказался прав? Постепенно проект единой Европы без границ начинает давать серьезные трещины. Только за последние пару недель правительства разных стран объявили о планах введения пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих>>Реагируя на миграционную катастрофу, с которой столкнулась Италия на острове Лампедуза, канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил ограничения на свободные передвижения через границу двух государств. В ответ вице-премьер Италии Маттео Сальвини (сам являющийся проводником политики, направленной на ограничение миграции) пригрозил подать на Вену в Европейский суд. На этой неделе Польша ввела подобные же ограничения на границе со Словакией. Но наиболее резонансным стало решение Германии ввести пограничный контроль на кордонах с той же Польшей и Чехией. В преддверии польских выборов отношения между Варшавой и Берлином и без того приобретали характер дипломатической войны. А теперь действия германского правительства тем более повлекли гневную реакцию поляков и заявления о том, что правительство Олафа Шольца грубым образом вмешивается в выборы в Польше. Поводом для резких шагов Берлина послужил визовый скандал в Польше. Оппозиционные издания аккурат под выборы обвинили правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в выдаче за взятки тысяч (и даже сотен тысяч) виз и разрешений на работу. Причем главный рупор оппозиции Gazeta Wyborcza сделала особый упор на то, что "антиукраинская" политика Варшавы выдавливает из страны украинских беженцев и вынуждает заменять их на эмигрантов из Африки и Азии. Заметьте, преподносится это под заголовком: "Качиньский потихоньку внедрил мультикультурализм". Представляете, насколько сам термин стал ругательным для европейцев! А сейчас же критики ПиС акцентируют внимание именно на происхождении мигрантов, купивших себе визы, понимая, что бьют по самому больному месту правящей партии, обрушая ее рейтинг. Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться>>Скандал вызвал соответствующую реакцию Брюсселя, потребовавшего разъяснений. Бывший премьер Польши Лешек Миллер даже намекнул, что на следующей неделе в связи со скандалом будет рассматриваться вопрос об исключении Польши из Шенгенской зоны. Масла в огонь подлила Доминика Чосич, корреспондентка государственного польского телевидения, вещающая из Брюсселя. Она заявила со ссылкой на свои источники: "Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство". Это вызвало бурю эмоций со стороны правящей партии! Беата Шидло, также возглавлявшая правительство Польши, а ныне являющаяся депутатом Европарламента от ПиС, заявила о "заговоре Брюсселя и Берлина" с целью превращения Евросоюза в федерацию. Якобы этим планам противостоит нынешнее правительство Польши, а потому немцы ставят на главу оппозиции Дональда Туска, который "не будет мешать реализации их плана". Лавров: США воюют против России>>А нынешний премьер Матеуш Моравецкий, разжигая антигерманские настроения среди своих избирателей, вообще обратился к Туску на немецкий манер: "Герр Дональд, вы покинули Польшу, чтобы служить германским интересам в Брюсселе за большие деньги… Не притворяйся пройдохой и покажи, сколько евро ты заработал в Брюсселе". Высокие же у них отношения! И ведь все это будет идти по нарастающей еще полмесяца — до выборов 15 октября. Но как бы ни закончились выборы в Польше, налицо — серьезный кризис взаимоотношений внутри Европы, усиливающийся по ходу стремительного развития миграционной катастрофы. Те же поляки традиционно и в ней обвинили Россию. Однако повторимся: именно Владимир Путин давно уже предупреждал Европу об этих неминуемых последствиях. Не послушались умного совета тогда — нечего теперь перекладывать с больной головы на здоровую.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, польша, европа, брюссель, дональд туск, маттео сальвини, владимир путин, европарламент, аналитика, колумнисты