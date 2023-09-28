https://sputnik-georgia.ru/20230928/zapret-na-vyvoz-topliva-iz-rf-razbor-posledstviy-dlya-stran-blizhnego-zarubezhya-282768779.html

Запрет на вывоз топлива из РФ: разбор последствий для стран ближнего зарубежья

Запрет на вывоз топлива из РФ: разбор последствий для стран ближнего зарубежья

Россия исполнит все свои обязательства в рамках межправсоглашений по поставкам топлива, но страны бывшего СССР все равно могут столкнуться с резким ростом цен... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T20:20+0400

2023-09-28T20:20+0400

2023-09-28T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik, Михаил Воробьев. Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране. Запрет не распространяется на энергоресурсы, вывозимые в рамках межправительственных соглашений в пределах, оговоренных в этих документах. Со странами ЕАЭС, а также с Абхазией и Южной Осетией подобные договоры заключены. В том, как ограничения на экспорт топлива могут отразиться на странах ближнего зарубежья, разбирался Sputnik. Почему РФ ввела ограничения? Весной в России начался рост оптовых цен на бензин. Это произошло на фоне объявления Минфином РФ о планах вдвое сократить компенсацию нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо – с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. В июле данные поправки были внесены в Налоговый кодекс. В сентябре цена на бензин Аи-92 достигла рекордной отметки в 70508 руб. за тонну, на Аи-95 – 76876 руб. за тонну, на дизель – 75036 руб. за тонну. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке из-за роста цен на нефть, но теперь кабмин и производители договорились о том, "как будут действовать в ближайшее время". В минувший четверг было опубликовано постановление правительства РФ об ограничении вывоза бензина и дизеля из страны. Транспортировки топлива физлицами для личного пользования оно не касается. Россия ввела ограничения на экспорт бензина >>Экспорт из России в другие страны ЕАЭС разрешен лишь в объемах, необходимых для внутреннего потребления, что не позволит наладить перепродажу через эти государства, подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Принятая мера, как ожидается, позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок и снизить цены. Межправительственные соглашения по топливу, которых не касаются введенные российскими властями ограничения, заключены со всеми странами ЕАЭС, подчеркнул Александр Фролов. По его словам, подобные документы подписаны также еще с небольшим числом государств. Согласно принятым 25 сентября обновлениям к списку исключений для временного запрета, из-под ограничений был выведен экспорт судового топлива, газойлей и средних дистиллятов. После вступления ограничений в силу, цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась почти на 10% (до 55925 руб. за тонну) и практически на 11% (до 59362 руб. за тонну) соответственно. Дизельное топливо подешевело на 14,5% (до 61431 руб. за тонну). К среде, 27 сентября, цены немного подросли. Аи-92 стоит 57 647 рублей за тонну, Аи-95 – 60 012 рублей за тонну, а дизель – 62 742 рублей за тонну. Зависимость от российских поставок Россия поставляет в Грузию 81,1% завозимого туда бензина, следует из данных Союза импортеров нефтепродуктов страны за январь – июнь 2023 года. Азербайджан покупает за рубежом автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98. В январе-июне этого года на поставки данной продукции из России пришлось порядка 62% и 26% соответственно от общего объема импорта. Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта >>В Армению бензин и дизельное топливо поступают по большей части из России и Ирана, в меньшем количестве из Румынии и Болгарии, сообщал в 2022 году председатель Комиссии по защите конкуренции республики Гегам Геворкян. Объем топлива, поставляемого из РФ в Таджикистан, согласно официальным данным, составил 85,4% от общего объема поставок в эту республику. Большая часть поставок бензина в Узбекистан (88%) тоже идет из России. Как сообщал в марте министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, власти республики договорились с РФ об импорте до 850 тыс. тонн дизельного топлива в 2023 году. Потребление дизеля в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 5,8 млн тонн, собственное же производство в республике в этом году прогнозировалось на уровне 5,1 млн тонн. Цена на бензин в Грузии продолжит расти – глава Wissol >>Время от времени страна сталкивается с нехваткой топлива, в связи с чем договаривается с Россией о дополнительных поставках. Так, 25 сентября вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что обратился в Минэнерго РФ с просьбой об увеличении поставок бензина – к подписанным поставкам 40 тыс. тонн Астана просит добавить еще 70 тыс. тонн. Дефицита в стране не будет, подчеркнул господин Аккенженов. Годовое потребление топлива в Кыргызстане составляет порядка 1,5 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн беспошлинно ввозится из России, говорил в январе президент местной Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов. Молдова, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике за первое полугодие 2022 года, не закупает российский бензин, однако получает из РФ 15,6% потребляемого в стране дизеля. Долго ли будут действовать ограничения? Запрет не может работать в качестве долгосрочной стратегии для России, поскольку в таком случае начнется снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), компании будут стараться экспортировать сырую нефть, а дальше придется ограничивать и ее экспорт, поделился мнением с корреспондентом Sputnik эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. "Это всё не может работать как долгосрочная мера. Я считаю, максимум несколько недель, может, месяцев, и поставки восстановятся", – спрогнозировал он. Власти РФ дадут время своим сельхозпроизводителям для закупки топлива по снизившимся ценам, либо дождутся завершения основной фазы уборочной кампании, после чего отменят ограничения, предположил в ходе беседы с корреспондентом Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "То есть, это буквально несколько недель", – поделился он своим мнением. В целом, у стран ближнего зарубежья есть возможность получать топливо и из других стран, отметил Александр Фролов. Например, Грузия и Азербайджан (у которого есть и своя добыча) могут получать топливо из Турции, Ирана и ОАЭ, а Узбекистан и Таджикистан – из Китая, считает он. Однако до того, как выстроятся новые логистические цепочки, могут возникнуть проблемы с поставками, предупредил эксперт. Кроме того, в России закупать топливо выгоднее, обратил внимание Игорь Юшков. "Любые другие поставки будут дороже, чем российские", – заключил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, аналитика, грузия, бензин, цены на топливо, экономика