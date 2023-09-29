https://sputnik-georgia.ru/20230929/282775333.html

Россия обречена торговать с Западом

Россия обречена торговать с Западом

Рубль так и не стал полноценным аналогом так называемому нефтедоллару, а чистая валюта критически необходима для обеспечения поставок различных товаров в... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T12:34+0400

2023-09-29T12:34+0400

2023-09-29T12:34+0400

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Как пишут ближневосточные СМИ, Пакистан в настоящий момент находится в довольно затруднительном положении: он вынужден, чтобы не допустить энергодефицита внутри страны, срочно искать новых поставщиков нефти, пишет колумнист РИА Новости. Ранее на протяжении многих лет Исламабад импортировал черное золото в основном из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, но данные маршруты в настоящий момент более не доступны. Причины происходящего сугубо экономические и связаны они с падением курса национальной валюты к доллару, а также со значительным сокращением объемов валютных резервов. Пакистан хотел бы закупать нефть, но валюты у него мало, а традиционные поставщики отказываются продавать за пакистанские рупии. Новость эта, как ни странно кажется на первый взгляд, имеет прямое отношение и к происходящему в России в призме вечного недопонимания между глубинным населением и государством, которое упорно сохраняет разнообразие экспортных векторов и импортируемой продуктовой номенклатуры. На протяжении многих лет — как минимум начиная с 2014 года — патриотически настроенные граждане нашей страны, мягко говоря, выражают недоумение, почему Москва не прекратит поставлять на Запад энергоносители, зерно, удобрения, титан и многое другое. Громкость этого возмущенного хора повысилась стократно с началом СВО и особенно после того, как Запад уже самостоятельно стал рвать торговые связи с Россией, отгораживаясь частым штакетником из санкций, запретов и эмбарго. Наше государство, занятое решением задач соответствующего калибра, то ли не хочет, то ли не успевает вести пояснительную работу, а потому широкие народные массы варятся в соку собственных домыслов, порой доходя до совершенно абсурдных выводов. А мы пойдем на Север? Возможна ли в будущем интеграция России и Запада>>Еще раз прочитаем исходную новость и обратимся к не для всех понятной деятельности государства российского. В качестве наиболее часто приводимого выделяется тезис, что Москва продолжает прямо или опосредованного продавать собственные ресурсы в Европу, Великобританию и даже в Соединенные Штаты из-за необходимости наполнять бюджет. Данный постулат укрепился в массовом сознании после создания широко анонсированного механизма "газового рубля", когда иностранные покупатели оплачивают наши поставки в рублях. Это правда, но лишь частичная. Дело в том, что рубль так и не стал полноценным аналогом так называемому нефтедоллару. Если не лезть в тонкости, то торговля и поныне продолжается с использованием доллара, просто теперь американская валюта зачисляется на безопасные промежуточные счета российского банка, который самостоятельно производит конвертацию в рубли. То есть условная Испания как рассчитывалась в долларах или евро за наш СПГ, так и продолжает. Такое решение промежуточно-половинчатое, но оно позволяет убить сразу двух зайцев. Помимо собственно наполнения бюджета, что позволяет государству выполнять все полагающиеся социальные обязательства и программы, внешняя торговля позволяет накапливать на счетах те самые валютные запасы, от нехватки которых сейчас так грустит Исламабад. Лавров: США воюют против России>>Чистая валюта критически необходима для обеспечения поставок различных товаров в Россию — и особенно в рамках так называемого параллельного экспорта. Последний в абсолютном большинстве своем, о чем затрудняются подумать поклонники радикальных решений формата "все отрезать и закрыть", также имеет социальную направленность. То есть призван не допустить падения привычного нам с вами уровня жизни. Судите сами. Федеральный закон N 213-ФЗ определяет перечень товаров, которые могут ввозиться в страну как исключение из общих таможенных правил. Это брендовые обувь и одежда, моющие средства, различные виды пластмасс, фармацевтические препараты (в первую очередь детские), широченная линейка электронных товаров вроде планшетов, телевизоров и мобильных телефонов от самых разных производителей, бытовая техника, игровые приставки, автомобили как элитных, так и массовых производителей, а также запчасти к ним. С момента принятия в закон, конечно, вносились дополнения, обеспечивающие интересы нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса, но общая направленность видна даже невооруженным глазом. Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться>>Так вот, чтобы порядком избалованный разнообразием и доступностью товаров среднестатистический россиянин мог пойти и спокойно купить памперсы ребенку или новую рулевую рейку на машину, нужна валюта — и много. Потому что условная Toyota, Johnson & Johnson или Samsung не продадут свои товары напрямую в Россию и уж тем более не продадут их за рубли. Естественно, терять рынок такой глубины, как российский, никому неохота, а потому производители сквозь пальцы смотрят на очевидные алгоритмы с созданием компаний-прокладок, которые закупают западную продукцию и гонят ее в российские супермаркеты и салоны. Данная схема, конечно, несколько сложнее, чем прямые поставки, но и продавцы, и посредники вынуждены играть теми картами, которые определяет текущий геополитический расклад. И когда вы в следующий раз в компании за столом или в комментариях к очередной публикации наткнетесь на граждан, ультимативно требующих отгородиться от всего мира непроходимой бетонной стеной, задайте им очень простой вопрос. Каким образом власть и бизнес должны телепортировать сквозь эту стену педиатрическую вакцину или генератор на ваш любимый японский внедорожник, а главное — где взять на это деньги?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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экономика, в мире, аналитика, москва, саудовская аравия, оаэ, samsung, johnson & johnson, колумнисты